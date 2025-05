En mayo, también se presenta una excelente oportunidad para que miles de residentes del estado de Texas accedan a alimentos de manera directa. Una de las instituciones de Estados Unidos que se ha comprometido con esta causa es el North Texas Food Bank (NTFB), el cual ya tiene preparado un calendario de distribución para los primeros días del mes.

Este año, el NTFB se ha unido a las Caridades Católicas de Dallas (DDC, por sus siglas en inglés), lo que ha permitido establecer diversas zonas de reparto. Para recibir los alimentos en esta zona de Estados Unidos, no se exige ningún requisito específico, únicamente se debe presentar un documento que acredite la residencia en Texas.

Entregas de alimentos del 1 al 3 de mayo en Dallas

1 de Mayo

Iglesia Cristiana Canaan

3720 Marquis Dr., Garland, TX 75042

9:30 a.m.

Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita

2601 Singleton Blvd., Dallas, TX 75212

9:30 a.m.

En Pos de Cristo

1401 Powell Rd., Mesquite, TX 75149

9:30 a.m.

Santa Fe Trails Apartments

6318 Ridgecrest Rd., Dallas, TX 75231

9:30 a.m.

Our Lady of Perpetual Help

2517 Anson Rd., Dallas, TX 75235

9:30 a.m.

St. Cecilia

1809 West Davis Street, Dallas, TX 75208

1:00 p.m.

New Life Assembly

3212 Kyle Rd., Rowlett, TX 75088

1:00 p.m.

Christ United Methodist Church

3101 Coit Rd., Plano, TX 75075

1:00 p.m.

Oasis on the MT CHC

821 E Miller Rd., Garland, TX 75040

1:00 p.m.

2 de Mayo

Christ Embassy Richardson

1100 E Campbell Road, Richardson, TX 75081

9:30 a.m.

Islamic Association Of North Texas

840 Abrams Rd., Richardson, TX 75081

9:30 a.m.

Elm Thicket/Northpark Neighborhood Association

6801 Roper St., Dallas, TX 75209

9:30 a.m.

3 de Mayo

St. Luke

202 South MacArthur Blvd., Irving, TX 75060

9:30 a.m.

Trinity Church Waxahachie

515 E Marvin Ave., Waxahachie, TX 75165

9:30 a.m.

St. Martin of Tours (Forney)

9470 CO Rd 213, Forney, TX 75126

9:30 a.m.

St. Marks

1100 W. 15th, Plano, TX 75075

9:30 a.m.

Praise Embassy

9759 Forest Lane, Dallas, TX 75243

1:00 p.m.

Abundant Grace Embassy

3606 Shepherd Lane, Balch Springs, TX 75180

1:00 p.m.

Mesquite Rehabilitation Institute / Son of Man Worship

4409 Pioneer Rd., Balch Springs, TX 75180

1:00 p.m.

Rapha's World Ministries

1350 E Arapaho Rd., Suite 120, Richardson, TX 75081

1:00 p.m.