El Banco de Alimentos del Norte de Texas (NTFB, por sus siglas en inglés) sigue trabajando de la mano con la Caridades Católicas Dallas en brindar alimento gratuito. Recientemente han anunciado nuevos días de reparto.

NTFB de Estados Unidos ha determinado que los usuarios no necesitan ningún requisito previo para poder acceder a los alimentos. Lo único que piden es una prueba de residencia en esta zona de Texas.

Según un comunicado oficial, serán hasta 28 entregas en horarios o lugares diferentes. Sugieren que las personas lleguen temprano, ya que los repartos serán por orden de llegada.

Lunes 14 de abril

9:30 AM: Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita, Dallas 75212

Martes 15 de abril

9:30 AM: Our Lady of the Lake, Rockwall 75087

9:30 AM: Our Lady of Perpetual Help, Dallas 75235

Miércoles 16 de abril

Jueves 17 de abril

9:30 AM: Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita, Dallas 75212

9:30 AM: My New House/ New Hope Baptist Church, Ennis 75119

9:30 AM: Santa Fe Trails Apartments, Dallas 75231

9:30 AM: Our Lady of Perpetual Help, Dallas 75235

1:00 PM: Arrington Angels Rosemont Mission Trails, Dallas 75241

1:00 PM: St. Cecilia, Dallas 75208

1:00 PM: Immaculate Conception, Corsicana 75110

1:00 PM: Oasis on the MT CHC, Garland 75040