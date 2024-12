La FDA y @USDA anunciaron hoy una Solicitud de Información (RFI) conjunta sobre las fechas en el etiquetado de alimentos, que incluye el uso de términos como "Sell By" (vender hasta), "Use By" (Usar hasta) y "Best By" (Mejor antes de).https://t.co/UR8Dmln0B0 pic.twitter.com/jUeyiV5Lsq