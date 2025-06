Buenas noticias para los empleados de Deloitte, una de las principales firmas de contabilidad y consultoría de Estados Unidos. Con su próximo subsidio anual, podrán comprar todo tipo de Legos y rompecabezas por un valor de hasta U$D 1000. Ello, como parte de los cambios que la empresa ha realizado en su programa de subsidios para su nuevo año fiscal, que inició el 1 de junio.

Deloitte entrega este tipo de estímulos a sus trabajadores como parte de una estrategia dirigida a mantener el bienestar de los mismos, y así hacer frente a extenuantes jornadas de trabajo. La lista de productos que pueden adquirir haciendo uso de este subsidio, que funciona mediante reembolsos una vez al año, incluye sobre todo artículos, programas y bienes destinados al relajo y la distracción. Para este año, la adquisición de Legos y rompecabezas ha sido incluido entre los artículos de divertimento que pueden cubrirse con dicho monto.

Deloitte entrega subsidios para compensar las extenuantes jornadas de trabajo

La firma realiza este tipo de compensaciones desde el 2019, aunque inicialmente el monto de reembolso era de solo U$D 500. En 2021, el monto fue incrementado al doble. Haciendo uso de este crédito, los trabajadores pueden cubrir electrodomésticos, ventiladores, almohadas para dormir, servicios de spa, membresía de gimnasios, programas de ejercicios y demás. Todo cuanto esté relacionado a actividades que disminuyen el estrés está incluido. Desde hace algunos años, consolas de videojuego como Nintendo Switch, Xbox, y Playstation se encuentran en la lista. Los Legos, incluidos aquellos de miles de piezas, también podrán ser adquiridos con dicho monto desde este año.

Estos subsidios buscan compensar el trabajo que realizan los trabajadores en las firmas de consultoría, sobre todo, debido a que este tipo de oficinas mantienen uno de los horarios laborales más extensos de Estados Unidos. Mientras que el promedio en el país es de 34,3 horas a la semana, los empleados de Deloitte y firmas similares alcanzan las 55 horas. No obstante, si bien la mayor parte de los asalariados son elegibles para recibirlo, los becarios, contratistas y empleados con licencia no están incluidos.

Otras empresas que entregan subsidios a sus trabajadores en Estados Unidos

Deloitte no es la única firma en este rubro. De hecho, forma parte de las 4 oficinas más grandes del país dedicadas a la consultoría y contabilidad. Ernst & Young (EY), PricewaterhouseCoopers (PwC) y Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KMPG) son los otros miembros del conjunto conocido como The Big Four.

Por su parte, Ernst & Young ofrece compensaciones parecidas a sus empleados, con subsidios de U$D 1000 anuales que cubren muebles ergonómicos, colchones y consolas de videojuegos.