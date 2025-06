El sistema del Seguro Social en Estados Unidos se basa en un principio simple: cuanto más contribuyes a lo largo de tu vida laboral, mayores serán los beneficios que podrás recibir en el futuro. Sin embargo, muchas personas no comprenden del todo cómo funciona la cotización de ingresos o incluso si están cotizando correctamente.

Los beneficios de jubilación, discapacidad y sobrevivencia se calculan a partir del historial de ingresos reportado ante el Seguro Social, por lo que omitir o subestimar estos aportes puede significar una pérdida importante de dinero a largo plazo.

Para calificar a los beneficios del Seguro Social, necesitas acumular al menos 40 créditos de trabajo, lo que equivale aproximadamente a 10 años laborales. En 2025, se gana un crédito por cada U$D 1 730 de ingresos, con un máximo de cuatro créditos al año. Es decir, incluso si ganas más de U$D 6 920 en un solo año, seguirás recibiendo solo cuatro créditos por ese periodo.

Pero no basta con acumular créditos: el monto que recibirás dependerá de tus 35 años con mayores ingresos. Por eso, si trabajas menos de 35 años o reportas ingresos bajos, tus beneficios podrían reducirse significativamente.

Así debes cotizar correctamente para asegurar tus beneficios

La mejor manera de cotizar correctamente es asegurarte de que tus empleadores estén reportando tus ingresos al Seguro Social. Puedes verificar esto creando una cuenta personal en SSA.gov y revisando tu historial de ingresos. Si eres trabajador independiente, también debes declarar tus ingresos netos al IRS mediante el formulario adecuado (generalmente el Schedule SE junto con el 1040), ya que tú mismo eres responsable de pagar los impuestos del Seguro Social y Medicare. En caso de tener ingresos en efectivo o no reportados, recuerda que si no los declaras, no contarán para tus beneficios futuros.

Mantener tus aportes al día y declarar todo lo que ganas no solo te protege frente a la jubilación, sino que también te da acceso a otros beneficios como los pagos por discapacidad o cobertura para tus dependientes. Cotizar correctamente no es solo una obligación fiscal, sino una inversión en tu seguridad futura.