En Estados Unidos, los beneficios del Seguro Social se basan principalmente en los años trabajados y en las contribuciones hechas al sistema mediante impuestos sobre la nómina. Por eso, si una persona nunca ha trabajado ni ha aportado al Seguro Social, no califica para recibir beneficios de jubilación o discapacidad por cuenta propia. Sin embargo, eso no significa que no pueda recibir ningún tipo de ayuda: en ciertos casos, existen beneficios disponibles a través del historial de otra persona, como un cónyuge o padre.

El programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) también puede brindar asistencia económica a quienes nunca trabajaron, siempre que cumplan con los requisitos de bajos ingresos y recursos limitados. Este programa está financiado por fondos generales del gobierno federal, no por contribuciones laborales, y está dirigido a adultos mayores, personas con discapacidad o niños con necesidades especiales que no tienen historial de aportes al Seguro Social.

Estas son las opciones que existen si nunca trabajaste pero necesitas ayuda

Beneficios conyugales: Si estás o estuviste casado con alguien que sí trabajó y aportó al Seguro Social, puedes calificar para recibir hasta el 50% de sus beneficios, incluso si tú nunca trabajaste. También puedes recibir beneficios como viudo o viuda. SSI (Seguridad de Ingreso Suplementario): Si tienes 65 años o más, o tienes una discapacidad, y cumples con los límites de ingresos y bienes, puedes recibir pagos mensuales a través del SSI. Esto no requiere historial laboral. Beneficios para dependientes: Las personas que nunca trabajaron pero son dependientes de alguien que recibe beneficios (por ejemplo, hijos menores, personas con discapacidad severa) pueden calificar para recibir pagos derivados del beneficio principal. Asistencia médica: Si calificas para SSI, también podrías acceder a Medicaid, que cubre servicios médicos esenciales.

Es importante consultar con la Administración del Seguro Social (SSA) para evaluar si calificas a través de alguno de estos caminos. Aunque no hayas trabajado, podrías tener derecho a recibir apoyo económico dependiendo de tu situación familiar, médica y financiera.