En el estado de California se vienen activando una serie de apoyos financieros pensados en la familia. Ahora aparece el programa BOOST (Basic Needs, Opportunity, and Support for Students, en inglés) de Estados Unidos, el cual busca sostener a 251 estudiantes del Distrito de Colegios Comunitarios de Los Ángeles.

Dentro de su iniciativa tiene planeado entregar un bono por 12 meses de hasta U$D 1 mil, el cual puede ser empleado para realizar una serie de actividades dentro del marco educativo. En otras palabras, tiene como objetivo darle estabilidad a los estudiantes de California durante su periodo de desarrollo educativo en Estados Unidos.

Universidades que participan de este apoyo en California

East LA College

LA City College

LA Trade-Technical College

LA Southwest College

Para poder ser parte de esta iniciativa solo hay que ingresar a la página del programa BOOST y completar un registro simple. La prioridad la tendrán estudiantes en salud clínica, aliada o conductual.