Whatsapp continúa implementando cambios que sorprenden a sus usuarios, aunque no todos son del agrado de los mismos. Recientemente, por ejemplo, se conoció que la aplicación de mensajería empezaría a añadir publicidad y otras modificaciones, lo cual no ha sido bien recibido por muchos en redes.

Pero también está implementando otro cambio, que busca reforzar las capacidades de la aplicación mediante el uso de inteligencia artificial. Apenas esta semana, Chat GPT ha habilitado un número de teléfono para que los usuarios de Whatsapp puedan comunicarse y solicitar generación de contenido a la inteligencia artificial sin salir de la app. Así, ya no será necesario que quienes quieran acceder a Chat GPT deban cerrar el canal de mensajería para abrir otra pestaña, sino que podrán obtener lo solicitado en la misma ventana.

Esta noticia fue anunciada por OpenAI, compañía desarrolladora de Chat GPT, mediante una publicación en X el lunes 16 de junio. Según lo posteado, esta función será útil sobre todo para la creación de imágenes, área en la cual dicha empresa compite con otros generadores como los de Google y Meta. No obstante, el número habilitado permitirá utilizar Chat GPT para más funciones además de las vinculadas a la generación y edición de imágenes, según afirma el portal CNET.

Usuarios ahora pueden chatear con Chat GPT con este número

El número habilitado por Open AI para utilizar Chat GPT desde Whatsapp corresponde a 1-800–CHATGPT (1-800-2428478). Para utilizarlo, todo lo que se debe hacer es agregar dicho número como si fuera un contacto más. Según el medio Techradar, si el interesado se encuentra fuera del país, debe añadirlo como un número proveniente de Estados Unidos.

Además de generar imágenes, también se puede pedir al chat que edite alguna, para lo cual el usuario deberá cargar un archivo desde su galería de fotos.

Así funciona Chat GPT desde Whatsapp

Este novedoso sistema, no obstante, tiene ciertas limitaciones. Para quienes no cuenten con una versión de Chat GPT Plus, el límite de imágenes que podrán generar por día es una. Sin embargo, quienes sí cuenten con ella, podrán vincularla a su Whatsapp mediante un link proporcionado por la aplicación y ampliar su margen de generación de imágenes.