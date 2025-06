La incertidumbre económica continúa golpeando numerosos negocios en Estados Unidos. No solo las tiendas dedicadas a la venta de alimentos experimentan dificultades, sino también aquellas enfocadas en el rubro de decoración, artículos de hogar y todo tipo de productos que no son de primera necesidad.

At Home, marca de origen texano que se dedica a la venta de muebles en 40 estados del país, se ha declarado recientemente en bancarrota. Las diferentes políticas económicas y arancelarias, así como sus efectos en el bolsillo del consumidor, han contribuido a su declive en ventas. Esta cadena se suma a otras marcas que también están experimentando crisis financieras y cierres durante los últimos meses, como Big Lots, Hooters, entre otros.

At Home quiebra en medio de incertidumbre económica

La tienda de muebles comercializa productos que son traídos en un 90% del extranjero, por lo que las medidas arancelarias de la administración han incrementado el costo de sus operaciones de manera considerable. Además, el contexto ha generado que los consumidores destinen sus fondos principalmente a alimentos, medicinas y productos de primera necesidad, por lo que el gasto en muebles y artículos de decoración ha decaído. Todo ello ha llevado a que At Home posea una deuda de U$D 2000 millones a más de 10 000 acreedores.

¿Qué pasará con las tiendas y pedidos de At Home?

La cadena posee 260 tiendas en el país. El anuncio de la bancarrota implica el cierre de varias de ellas, pero la mayoría se mantendrán activas. Se sabe que 26 sucursales dejarán de atender al público en el corto plazo, las cuales están ubicadas entre California y Nueva York, principalmente.

Sin embargo, la cadena no desaparecerá completamente. Si bien se ha declarado en bancarrota, At Home ha solicitado a una corte federal en Delaware poder ingresar a un régimen especial bajo el llamado “Capítulo 11”. Esto le permite reorganizar sus finanzas para evitar la liquidación total de sus activos, aunque grandes cambios en la estructura de la compañía se llevarán a cabo como resultado del procedimiento.

Así, At Home cambiará de dueño, y pasará a ser operada por los prestamistas que están financiando el proceso. La cadena recibirá una inyección de 200 millones de dólares y eliminará gran parte de su deuda.

Los clientes de At Home no deben preocuparse, ya que, según lo anunciado por el medio Univisión, la mayoría de sedes seguirán funcionando y atendiendo al público con normalidad durante la reestructuración, tanto de manera presencial como en línea. Además, no se cancelará ningún pedido y el servicio al cliente seguirá operativo.