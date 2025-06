Un nuevo retiro de productos ha sido anunciado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos. Se trata de las latas de la bebida carbonatada Dr. Pepper, específicamente, la versión Zero Sugar de la gaseosa.

El retiro, que fue originalmente anunciado el 23 de mayo, fue llevado a cabo de manera voluntaria por la marca en coordinación con la FDA. Sin embargo, el jueves, la agencia gubernamental, responsable de la regulación sanitaria de los alimentos y otros productos de consumo, elevó la urgencia del retiro a Clase II, lo cual implica posibles daños a la salud producto de la exposición e ingesta, aunque de manera temporal y reversible.

Dr. Pepper Zero Sugar fue retirado de las tiendas: No es seguro para diabéticos

El motivo detrás del retiro es una deficiencia en el etiquetado, el cual no corresponde con la veracidad de la composición del producto. La versión Zero Sugar de la bebida debe implicar, en base a los especificado en su etiqueta, que su preparación no ha incluido azúcar entre sus insumos y que, por tanto, es ideal para quienes deseen o necesiten evitar el consumo de la misma. No obstante, tras un testeo de las latas, se halló que estas contienen la misma cantidad de dicho insumo que la versión regular del producto. Esta cantidad asciende a 39 gramos; por ello, lo afirmado en el etiquetado de la bebida es falso.

La no correspondencia entre lo afirmado en el empaque del producto y la realidad de su preparación presenta un riesgo para los consumidores, toda vez que, sin su conocimiento, los expone a consumos de azúcar que probablemente necesiten evitar. La ingesta de la gaseosa Dr. Pepper Zero Sugar puede perjudicar a quienes, por razones médicas, no pueden consumirla, así como a personas diabéticas que deben llevar un registro controlado de los niveles de glucosa en su sangre.

Estas son las latas de Dr. Pepper que han sido retiradas del mercado

Las latas de Dr. Pepper que han sido retiradas por la FDA y la compañía Pepsi Beverages, con base en Jacksonville, Florida, corresponden únicamente a la versión Zero Sugar de la bebida, mas no a otros productos de la marca.

Las latas pueden ser identificadas, además del etiquetado, porque contienen el código XXXXRS05165 en su empaque. Además, la fecha de caducidad está señalada para el 16 de febrero del 2026. Cabe recalcar que solo ha sido distribuida a diferentes tiendas en los estados de Florida, Carolina del Sur y Georgia. En total, han sido retirados 19 203 packs de 12 y 24 latas de 12 onzas.

Las personas que posean estas latas pueden devolverlas en el establecimiento donde fueron adquiridas y recibir un reembolso total de su dinero.