ICE detiene a músico que pidió a Trump quedarse en EE.UU.: “No quiero que tú me deportes"

A comienzos de 2025, Claudio David Balcane González, mejor conocido en redes sociales como Davicito59, sorprendió con una canción dirigida al expresidente Donald Trump en la que pedía no ser deportado. Con frases como “Donald Trump, no quiero que tú me deportes. Yo solo quiero papeles y que me sellen el pasaporte”, la pieza musical circuló ampliamente en plataformas digitales, convirtiéndose en un himno para muchos migrantes.

Meses después, el artista se encuentra privado de libertad en el centro de detención del condado de Dodge, en Wisconsin, tras ser arrestado por agentes del ICE en Chicago. Según relató a The Washington Post, fue detenido sin pruebas mientras iba rumbo a un estudio de grabación. Las autoridades lo señalaron de tener nexos con el Tren de Aragua, una organización criminal venezolana, acusación que él rechaza tajantemente. “Nunca, nunca, nunca he formado parte de un grupo delictivo”, afirmó. “Desde niño, todo lo que he hecho ha sido cultural”.

Un caso que pone en foco las políticas migratorias

El equipo legal de Balcane sostiene que su ingreso al país fue completamente legal, gracias a una cita obtenida mediante la aplicación CBP One. A pesar de esto, permanece detenido desde el 8 de abril y ahora espera una audiencia clave donde sus abogados solicitarán su liberación bajo fianza. “Teme por su vida si es devuelto a Venezuela”, advirtieron fuentes cercanas a su defensa.

Este caso ha generado indignación entre defensores de los derechos migrantes, quienes ven en su detención una injusticia basada en prejuicios y acusaciones infundadas.