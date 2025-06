USA: El monto de ingresos anuales que aumentan el riesgo de ser auditado por el IRS

Aunque la mayoría de contribuyentes en EE.UU. no enfrentan auditorías fiscales, un grupo específico sí tiene mayor riesgo de ser examinado por el IRS: aquellos que superan los U$D 200 000 anuales en ingresos. Esta cifra funciona como punto de corte para incrementar las probabilidades de revisión, no por azar, sino por el nivel de complejidad que implica una declaración de altos ingresos.

Entre 2013 y 2021, solo el 0.44% de las declaraciones individuales fueron auditadas, según cifras oficiales. Sin embargo, en 2024, cerca del 4% de las auditorías se concentraron en personas con ingresos superiores a U$D 200 000, frente a apenas un 1% en los contribuyentes que ganaron menos. Este incremento se debe a que las declaraciones de quienes obtienen más ganancias suelen involucrar múltiples fuentes de ingreso, deducciones sofisticadas o estrategias fiscales que llaman la atención del IRS.

El IRS se enfoca en errores costosos y omisiones relevantes



Uno de los objetivos del IRS es optimizar sus investigaciones fiscalizando casos que justifiquen el esfuerzo y el presupuesto. Perseguir a un contribuyente de bajos ingresos por una equivocación menor no resulta eficiente. En cambio, detectar omisiones de miles de dólares en declaraciones de altos ingresos representa una oportunidad para recuperar fondos públicos de manera efectiva. Además, los errores en los cálculos, la omisión de ingresos o deducciones dudosas pueden activar alertas automáticas, ya que el IRS cruza información con los formularios que los empleadores reportan, como el W-2.

Cómo reducir las posibilidades de ser auditado



Aunque no es posible evitar completamente una auditoría, es posible reducir el riesgo. Presentar la declaración con precisión, sin omitir datos y revisando los cálculos, disminuye las probabilidades de ser seleccionado para revisión. Mantener registros claros y completos es clave, sobre todo si hubo errores en declaraciones pasadas. Otro dato relevante es que los primeros U$D 168 600 de ingreso están sujetos al impuesto del Seguro Social (FICA, por sus siglas en inglés), pero lo que excede esa cifra no paga ese tributo, lo que puede interpretarse como ahorro... o como señal de alerta si no se reporta adecuadamente.

Un riesgo creciente para quienes ganan más de U$D 1 millón



El porcentaje de auditorías crece de forma significativa entre quienes declaran ingresos superiores al millón de dólares. En 2024, el 12.5% de las personas en ese rango fueron auditadas, lo que refleja una estrategia más agresiva del IRS hacia los sectores con mayor capacidad contributiva. Esta tendencia también responde a una presión institucional para justificar recursos y reforzar la confianza en el sistema fiscal estadounidense.

Aunque la mayoría de contribuyentes nunca enfrentarán una auditoría, quienes se ubican en los tramos más altos de ingresos deben extremar el cuidado con sus declaraciones fiscales. Más allá de la complejidad técnica, el impacto potencial de una revisión del IRS puede implicar sanciones económicas, ajustes de impuestos y procesos prolongados. La transparencia, el orden documental y la precisión son las mejores herramientas para mantenerse fuera del radar.