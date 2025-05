Llevaba 25 años en EE.UU.: Fue arrestado por ICE tras acudir a entrevista para la 'Green Card'

Sergio Cerdio Gómez llegó a Estados Unidos hace 25 años, cuando apenas tenía 14. Desde entonces, ha crecido y se ha desarrollado laboralmente en el país, donde se desempeña como empresario en la ciudad de Washington. Sin embargo, a finales del mes de abril, cuando acudió a una entrevista para obtener la tan ansiada Green Card, fue arrestado por agentes de ICE.

Pese a no contar con antecedentes penales, hoy corre el peligro de ser deportado de Estados Unidos y ser separado de su familia, según contó al medio Newsweek Gabby Cerdio, su esposa y madre de sus hijos. Además de quedar sola al cuidado de sus hijos, Gabby debe hacerse cargo del negocio de comida que ambos iniciaron juntos: el camión de comida Hibachi Explosion.

Así fue arrestado el empresario mexicano fue arrestado en medio de una entrevista para la Green Card

Sergio y su esposa iniciaron el trámite para que él pudiera obtener la residencia permanente en 2023, aplicando al formulario I-130. Gabby Cerdio, quien es ciudadana americana, acudió a la cita acompañando a su esposo el 24 de abril a la 1 p.m. Según relata Gabby, contaban con toda la documentación requerida.





No obstante, grande fue su sorpresa cuando, inesperadamente, llevaron a su esposo a un espacio apartado y, minutos después, le informaron que había sido detenido bajo una orden de arresto. Gabby ha solicitado registros de la orden de arresto, pero su equipo legal afirma que no se ha encontrado prueba alguna de dicha orden. Además, su familia afirma que Sergio no cuenta con antecedentes penales en absoluto. Mientras su esposa intenta resolver su situación legal, el empresario mexicano permanece en custodia en el Centro de Detención del Noroeste de Tacoma, a la espera de una audiencia judicial.

Muchos inmigrantes han sido detenidos durante una cita para obtener la residencia o ciudadanía

Al igual que Sergio Cerdio Gómez, en las últimas semanas se han reportado varios casos de inmigrantes que han sido detenidos por ICE justo cuando realizaban una entrevista para obtener la residencia o, incluso, la ciudadanía americana. Uno de los casos más mediatizados ha sido el de Mohsen Mahdawi, estudiante y activista palestino que fue arrestado en una entrevista de naturalización, y liberado días después. También se conoció el caso de Rosmery Alvarado, detenida en una oficina de Uscis.

Estos casos se están dando en medio de un contexto de intensificación de las políticas antimigratorias de Donald Trump, quien ha prometido llevar a cabo “la deportación masiva más grande de la historia” levantando las alarmas de las organizaciones de derechos humanos y defensoras de inmigrantes.

Ni ICE ni Uscis respondieron a los cuestionamientos del medio de Newsweek. Mientras tanto, se estima que Sergio Cerdio Gómez podría esperar aún tres semanas para acceder a una audiencia judicial.