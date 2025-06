En un inesperado giro durante una emisión en vivo, el reconocido presentador Mike Jerrick recibió una impactante noticia: podría tener cáncer de piel. Todo ocurrió mientras se desarrollaba un segmento sobre el cuidado dermatológico en el programa Good Day Philadelphia, transmitido por FOX29. Lo que comenzó como una revisión preventiva terminó con un diagnóstico que sorprendió a todos, incluido el propio conductor.

Jerrick invitó al espacio a la Dra. Joanna Walker, dermatóloga del Centro de Melanoma Tara Miller de la Universidad de Pensilvania. La intención era educar al público sobre cómo identificar signos tempranos de cáncer en la piel. Durante la emisión, la especialista notó una mancha sospechosa en el codo derecho del presentador y no dudó en evaluarla frente a las cámaras.

Tras examinar la lesión, la Dra. Walker señaló que presentaba características claras de carcinoma basocelular, el tipo más común de cáncer de piel. Aunque alarmante, el diagnóstico vino acompañado de un mensaje tranquilizador: el cáncer es altamente tratable si se detecta a tiempo.

Las reacciones del presentador ante el diagnóstico

La dermatóloga explicó que lo más probable era que el tratamiento implicara una pequeña intervención quirúrgica para remover completamente la zona afectada. “La mejor opción es cortar y suturar la piel para evitar que se siga expandiendo”, explicó. Jerrick, visiblemente sorprendido, mantuvo la compostura y preguntó por las opciones disponibles. La doctora remarcó la importancia de actuar de inmediato para prevenir mayores complicaciones.

En declaraciones posteriores, Jerrick reveló que la revisión fue parcialmente planificada. “Le pedí que trajera su microscopio porque quería que revisara unas manchas en mis brazos”, comentó. “Pero jamás pensé que realmente fuera cáncer. Me tomó por sorpresa, aunque no me asusté. Solo pensé: ‘¡Vaya! Esto debí hacerlo antes’”.

El conductor también confesó que lo que más lo sorprendió fue la necesidad de extirpar la lesión quirúrgicamente. “Pensé que sería algo más simple, como quemarla o tratarla con láser. Cuando mencionó cirugía, fue cuando realmente me impactó”, finalizó.