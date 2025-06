Recientemente, un nuevo término se ha popularizado entre los críticos de Donald Trump, el cual se ha expandido en redes sociales y ha provocado que los usuarios creen decenas de imágenes, memes y publicaciones haciendo referencia al término. Se trata del término “TACO trade”, que está siendo utilizado para hacer mofa de las políticas del presidente estadounidense, de manera específica, en el ámbito económico.

Las políticas arancelarias impuestas por Donald Trump han causado grave preocupación e incertidumbre en el mercado financiero. No obstante, dada la naturaleza irregular y muy cambiante de su aplicación, el temor está dando paso, también, a un sentimiento de burla y descreimiento entre las personas.

El término “TACO trade”, que puede traducirse como “política comercial TACO”, refiere a una estrategia que se ha originado entre los círculos empresariales de Wall Street en base al patrón recurrente de las medidas arancelarias de Donald Trump: anunciar tarifas altas, remover y provocar inestabilidad en los mercados y luego retroceder.

La frase, acuñada por el columnista Robert Amstrong de Financial Times, es un acrónimo de “Trump Always Chickens Out”, que puede traducirse como “Trump siempre retrocede” o “Trump siempre se acobarda”.

Así funciona la estrategia comercial bautizada como “TACO”

La estrategia denominada bajo el nombre de TACO ha sido adoptada por los inversores de las bolsas de valores durante los últimos meses, tiempo en que se han desplegado las sucesivas políticas arancelarias de Trump.

El patrón que sigue la estrategia es el siguiente: ante un anuncio de importantes tarifas arancelarias, los mercados se desploman. Es en ese preciso momento cuando los inversores aprovechan en comprar acciones, esperando a que en el corto plazo, la situación vuelva a la normalidad. Al poco tiempo, Donald Trump retrocede en sus medidas, lo que genera que las acciones se recuperen rápidamente. Entonces, quienes compraron cuando sus precios estaban bajos, pueden obtener grandes beneficios al momento de venderlas gracias al efecto rebote.

Esta estrategia se repite, en medio de un contexto político incierto.

Así reaccionó Donald Trump al conocer el significado del término “TACO”

Durante una entrevista en el despacho oval el 28 de mayo, una periodista interrogó a Trump acerca de su opinión sobre el término. Trump afirmó desconocerlo, pero cuando se le explicó lo que significaba, tomó la pregunta con actitud negativa, calificándola de “desagradable”.

Trump afirmó que suspender o rebajar los aranceles impuestos no es acobardarse, sino que es la estrategia de la “negociación”. Pese al lamento del presidente respecto a la utilización del término, este ya traspasó los círculos financieros y se ha expandido a las redes sociales, donde los usuarios lo han utilizado a modo de sátira para criticar el comportamiento político y económico de la administración trumpista.