Los usuarios de la aplicación Whatsapp deben preocuparse, sobre todo si los dispositivos desde los cuales la utilizan son ediciones antiguas. La app dejará de funcionar en varios modelos desde el 1 de julio, lo que obligará a muchos propietarios a actualizar sus celulares.

Ello se debe a que los dispositivos con más años de lanzamiento dejarán de recibir actualizaciones, por lo que ya no serán compatibles con la aplicación al no contar con los requisitos mínimos. Además de no poder actualizarse, los usuarios de estos celulares no podrán siquiera ingresar a la aplicación ni descargar versiones oficiales.

Estos son los celulares en los que Whatsapp dejará de funcionar

Los modelos que dejarán de ser compatibles con Whatsapp son los que poseen los sistemas operativos Android 5 o iOS 15.1 o anteriores:





Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini y Galaxy Note 2.

Motorola: Moto G de primera generación, Moto E de 2014 y Razr HD.

Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T y Xperia V.

LG: Optimus G, Nexus 4 y G2 Mini.

Apple: iPhone 5, iPhone 5c y iPhone 6.

¿Cómo saber qué sistema operativo tiene mi teléfono?

Para conocer qué sistema operativo maneja un dispositivo, los pasos son distintos si se trata de un Android o iPhone.

En el caso de iPhone, es posible saber qué versión de iOS posee el celular ingresando a Configuración, seleccionando la opción General, luego Información y finalmente entrando a Versión del Software.

En el caso de dispositivos Android, se debe ingresar a Ajustes, seleccionar la opción Acerca del Teléfono o Información del Dispositivo y, finalmente, entrar a Versión de Android.

Quienes posean alguno de los mencionados sistemas operativos antiguos, tendrán que cambiar su dispositivos en el corto plazo, ya que la propia aplicación de Whatsapp les hará llegar una advertencia.