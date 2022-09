"El 6 de Flandria": ¿quién es el futbolista que conquistó a Morena Beltrán?

La periodista Morena Beltrán siempre ha sido muy reservada con su vida personal; sin embargo, en las últimas horas, se ha estado rumoreando que tendría una relación con Tomás Mantía, futbolista de Flandria.

“Prefiero mantener todo con bajo perfil, yo siempre fui muy de mi barrio y a los de mi barrio no les llama la atención verme, entonces no me persiguen con fotos ni nada. Tampoco es que no hago cosas para que no me vean. Hago mi vida tranquila y normal", indicó la comunicadora.





La información comenzó a circular después de que se hiciera de conocimiento público una fotografía en la que se les ve juntos. Esto no sería todo, ya que en otra publicación hecha por el propio futbolista en su cuenta de Instagram, la periodista argentina le habría dejado varios comentarios románticos.

Comentario de Morena Beltrán en una publicación de Tomás Mantía

Instagram

¿Quién es Tomás Mantía?

Tomás Mantía es un futbolista argentino que actualmente disputa la Primera B Nacional con la camiseta del Flandria. Es defensor, tiene 29 años y ha anotado 11 veces en su carrera deportiva.

Cabe resaltar que antes de llegar a Flandria, Mantía fue jugador de Alvarado, Defensores de Belgrano y Tiro Federal. Asimismo, fue parte del histórico ascenso del plantel de Alvarado de Mar del Plata en 2019.

Según fuentes, el defensor tuvo un breve paso por Italia al representar al Pontelambrese. Tomás empezó su carrera en las divisiones inferiores de Rosario Central y llegó a jugar para la reserva del “Canalla”.

En 2014 fue cedido a Tiro Federal de Rosario en el Federal A, un año después llegó a Defensores de Belgrano, en donde tuvo una destacada actuación. Finalmente se posicionó en el plantel del conjunto marplatense.