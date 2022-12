Hincha uruguaya tras eliminación de su selección de Qatar 2022: “A la FIFA no le interesa que ganemos”

La frustración de los hinchas uruguayos no tiene límite tras la eliminación de su selección en fase de grupos del Mundial Qatar 2022. Una fanática charrúa descargó toda su furia durante una nota periodística tras el cotejo, echándole la culpa a la FIFA por los errores arbitrales que, según ella, condicionaron el regreso temprano de su selección.

Un video subido por el portal @canaldeportv en su cuenta de TikTok, la fanática despotrica contra la FIFA por el mal arbitraje en contra de su selección ante Ghana, encuentro donde Uruguay obtuvo una victoria por 2-0, pero que no les alcanzó para clasificar a los octavos de final por no poder anotar un gol más. En los minutos de descuentos, se produjo una jugada polémica de un supuesto penal a favor de los charrúas, pero que el árbitro no cobró.

FIFA es la culpable

“A la FIFA no le interesa que Uruguay gane, no vendemos camisetas no vendemos entradas, en un estadio de 80 mil éramos 46 mil personas nos tenían que dejar afuera, la única forma de dejar a Uruguay fuera era con árbitros que nunca estuvieron de nuestro lado, no nos cobraban los penales que correspondían cobraban penales en contra”, señaló la mujer.

Asimismo, para los uruguayos está claro que la caída estrepitosa del dos veces campeón del mundo, se debe al mal uso del VAR. “La única vez que el VAR llama a un penal y no le cobran, es a Uruguay, la única forma de dejarnos a fuera era esto, porque económicamente no les servimos, somo un país chico, sudamericano, de tres millones de habitantes”, acotó la hincha charrúa.









Contra el VAR

Pero no solo los hinchas celestes arremetieron contra el video arbitraje. En unclip propalado por el mismo medio periodístico, pero desde su cuenta de Instagram, se ve como el delantero uruguayo Edison Cavani derriba la cámara del VAR de un puñetazo al salir del campo de juego.

En el audiovisual, se observa como los futbolistas uruguayos salen desconsolados del campo hacia los vestuarios. En ello, Cavani descarga su furia al conectar un derechazo contra el sistema de video, tumbándola en el acto ante la mirada sorprendida de los miembros de seguridad.