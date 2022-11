Mundial Qatar 2022: Niño interrumpe a reportero panameño para gritar 'siuuu'

La fiesta más importante del futbol ya comenzó, por lo que las selecciones participantes buscan superar la fase de grupos para llegar a la siguiente ronda. Es por esa razón, que distintos de medios de comunicación llegaron a tierras árabes para cubrir este popular evento, aunque algunos vivieron momentos curiosos, como es el caso de un periodista panameño que fue interrumpido por un niño con un divertido gesto.

Lee también: Mundial Qatar 2022: Óscar Ruggeri cree que mexicanos deben apoyar al ‘Tata’ Martino.



El pequeño fan aparece

Qatar le ha dado la bienvenida a todos los hinchas que vengan a su país para que disfruten de la copa del mundo. A pesar de que hay ciertas reglas y prohibiciones que los fans deben de acatar, la gran mayoría las está siguiendo para evitar algún tipo de sanción por parte del gobierno qatarí.

Ante este importante evento, un medio de Panamá decidió mandar a su equipo para cubrir todo sobre la afamada competencia deportiva, pero uno de ellos vivió una curiosa situación.

Lee también: Mundial Qatar 2022: los memes que dejó la victoria de Arabia Saudita frente a Argentina.

Mientras el periodista se encontraba en una transmisión en vivo cubriendo minuto a minuto lo que sucedía en el mencionado país, un pequeño se le acercó para interrumpirlo con el fin de quitarle el micro y hacer el popular el grito de Cristiano Ronaldo: 'Siuuu'.

Y es que, ni bien logró su cometido, el menor se fue del lugar. Al principio el hombre de prensa lo tomó con un poco de humor, pero luego, aclaró que tenía mucha incertidumbre ante el acto del pequeño, pues no sabia que iba a pasar ya que las reglas de Qatar son totalmente distintas.

"No haré nada, no sé qué me puede pasar", dijo el comunicador. El video se encuentra en TikTok y hasta el momento tiene 149 mil me gusta como 1.6 millones de reproducciones.