Raúl Jiménez confesó que aún tiene secuelas de la lesión que sufrió en la cabeza

La Selección Mexicana presenta muchas dificultades a puertas de inició del Mundial Qatar 2022. Ahora, el jugador del Wolverhampton Raúl Jiménez ha revelado en una entrevista que todavía sufre las secuelas de la terrible lesión que sufrió en su cabeza cuando chocó con el brasileño David Luiz.

Como se recuerda, el artillero azteca es uno de los elementos más importantes en el esquema del 'Tata' Martino. Pero, ahora se encuentra luchando contra la pubalgia. Las chances para que Raúl llegue a tiempo para uno de los partidos del 'Tri' en el mundial son muy pocas.

Jimenez revela la protección que utiliza



"Hice partidos de pretemporada con una banda que ha ido cambiando; antes era una protección completa, luego se hizo más chica y ahora es una banda, tipo cinta de cabello largo, que cubre más esa parte, pues es donde el cráneo no está completamente soldado. Es de protección y que no haya un golpe crítico", confesó Jiménez en el programa En primera persona' de Star+.

Posteriormente, se refirió a su lesión: "Tengo una fisura del cráneo y es difícil que me vuelvan a pegar en ese lugar, pero es recomendación de los médicos", continuó el delantero mexicano.

Uno de los puntos fuertes fue cuando le preguntaron si hubo algún miedo al momento de cabecear, a lo que el futbolista respondió: "La primera vez que me dijeron que me darían balones para cabecear, fui con miedo de ver qué pasa, al ver que no pasaba nada, ya fue normal. Entrar al campo, ir sin miedo e incluso sigo yendo a la misma zona de primer poste, la zona donde fue el accidente".

David Luiz estuvo pendiente de estado de salud

De igual forma, contó que el defensa de Brasil David Luiz, jugador con quien tuvo aquel encontronazo, siempre estaba pendiente de él. "Desde que estaba en el Hospital ya tenía mensajes suyos preguntándome como estaba, que estaba apenado y le dije no pasaba nada, que era una jugada futbolera. Después ellos vinieron a jugar, salió expulsado, yo estaba en el palco y fue a saludarme", finalizó Raúl.