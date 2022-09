5 páginas para ver doramas en línea gratis y con subtítulos

Los dramas coreanos han ganado gran popularidad en los últimos años. Éxitos como Woo, una abogada extraordinaria, El juego del calamar o Love alarm han conquistado los corazones de los amantes de la cultura del país asiático.

En el pasado, los seguidores la Ola Hayllu debían esperar meses para poder disfrutar de su dorama favorito. Series como Escalera al cielo, Sonata de invierno y Mi adorable Sam-Soon llegaron al Perú años después de emitirse en Corea del Sur. Sin embargo, en la actualidad, gracias al avance de la tecnología, es posible disfrutar de las producciones coreanas casi al mismo tiempo o a las pocas horas de ser difundidas en su país de origen.

Netflix es una de las plataformas que ha apostado por los dramas coreanos. En su catálogo, podrás encontrar gran cantidad de producciones. No obstante, no todos los usuarios pueden costear una suscripción. Si este es tu caso, no desesperes, pues hay sitios donde puedes disfrutar de tu dorama favorito de manera gratuita.

En la siguiente lista, encuentra las 5 mejores páginas para ver doramas en línea gratis y con subtítulos. ¡Toma nota!

Viki

Viki es una de las páginas para ver doramas más famosas entre los fanáticos de la cultura coreana. Esta plataforma cuenta con un gran catálogo de dramas, películas, programas y más contenido asiático.

Aquí, podrás disfrutar de tu dorama favorito de manera gratuita. Sin embargo, para acceder a esta opción, deberás ver anuncios cada cierto tiempo. También, cuenta con una versión premium libre de propaganda. Asimismo, puedes descargar su app desde la Play Store. Así, podrás visualizar el contenido desde tu celular.

Cabe destacar que no todos los doramas que encontrarás en Viki están libres al público en general. Algunos requieren suscripción.

Estrenos Doramas

Esta es una de las páginas para ver doramas más famosas entre los seguidores de la Ola Hayllu. Cuenta con una gran variedad de producciones surcoreanas, japonesas, chinas y de otras nacionalidades.

Aquí podrás ver los episodios de tu drama favorito de manera gratuita. Por lo general, los episodios suelen ser publicados horas después de emitirse en Corea del Sur y con subtítulos en español. Sin embargo, la calidad no es su fuerte.

DoramasMP4

Al igual que las dos anteriores, esta plataforma también es muy conocida entre los fanáticos. También, te permite ver doramas de manera gratuita mientras estén en emisión o en estreno. Además, te permite descargar los capítulos de tu drama favorito para verlo después sin necesidad de conexión a Internet.

Pandrama

Si hablamos de las mejores páginas para ver doramas, es importante mencionar a Pandrama. Esta plataforma es más reciente que las anteriores. No obstante, ha ganado gran popularidad entre los fans de las producciones surcoreanas.

Este sitio se caracteriza por su rapidez, pues los capítulos de las series son colgados con subtítulos a las pocas horas de ser emitidos. Además, te permitirá disfrutar tu serie favorita en HD e, incluso, desde tu celular, ya que cuenta con su propia app.

Doramasflix

Este sitio tiene un diseño similar a Netflix. Pero, a diferencia del gigante del streaming, su catálogo se enfoca solo en producciones asiáticas. Cuenta con gran variedad de películas, dramas de Asia. Para disfrutar de su contenido, no necesitarás suscribirte o iniciar sesión con una cuenta.

Así que, ya sabes. ¡No hay excusa para dejar de ver tu dorama favorito!

