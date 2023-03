'Al fondo hay sitio': Alessia estalla con Jimmy, lo hace llorar y le pide que no lo busque más

Al fondo hay sitio mostró uno de los momentos más tensos de la temporada. Alessia se emborrachó junto a Cristóbal y fue al encuentro de Jimmy para soltar toda su ira.

Alessia hace llorar a Jimmy

Alessia salió con Cristóbal rumbo a Barranco a "olvidar las penas". Sin embargo, producto de su borrachera, terminó en la entrada de la casa Gonzales. Ahí, se encuentra con Jimmy, quien la miró con lágrimas en los ojos asegurando que iba a llamarla luego de enterarse del resultado del ADN.



"No quiero que me llames, no quiero que me busques, no quiero que me mires ni que me mensajees. Quisiera regresar a ese día en Navidad y evitar ese maldito beso que nos dimos. A partir de este momento, eres el agg y mi corazón lo rompiste" exclamó la rubia.

Esto hizo que Jimmy rompiera en llanto y entrara a la casa, donde recordó las duras palabras de su exenamorada. Hasta que fue interrumpido por Kimberly, quien le preguntó si ya había llegado.









Alessia y Cristóbal chocan el 'Carmelo'

Alessia y Cristóbal se vieron en un nuevo aprieto. Los mellizos se emborracharon en su habitación producto de la decepción de Alessia y salieron a seguir divirtiéndose. Sin embargo, se encontraron con el 'Carmelo' el cual estaba fuera de servicio.

El micro despertó la curiosidad de Cristóbal, quien animó a Alessia a subirse y comenzó a conducirlo, notando que no tenía frenos. Los mellizos chocaron e intentaron huir, pero fueron sorprendidos por Félix, Pepe y Tito.

Lo peor pasó cuando llegó Diego, quien tuvo que asumir la responsabilidad de los actos de sus hijos y pagar todas las reparaciones del vehículo.

Fanáticos de 'Al fondo hay sitio' critican historia

En el último avance subido por la cuenta de TikTok de Al fondo hay sitio (@afhstv), muchos usuarios criticaron cómo se está llevando la serie. Algunos señalan que la trama es aburrida, mientras que otros desean que Jimmy tenga una historia feliz. "Lo único entretenido e interesante es la evidencia de Victoria", "Oe ya pues, dejen ser feliz a Jimmy", "Nada que ver, mañana ya no veo Al fondo hay sitio hasta que se descubra la verdad", "No me perdí de nada, entonces que bien", "Parece que esta semana va a estar aburrido", fueron algunos de los comentarios.