'Al fondo hay sitio': Alessia llora desconsoladamente al enterarse que Jimmy sí tendrá un bebé con Kimberly

Alessia pasa por uno de los peores momentos de su vida. La rubia se enteró que Jimmy sí tendrá su primer hijo con Kimberly, lo que provocó que llorara desconsoladamente en su habitación.

Jimmy sí será papá

El resultado de la prueba de ADN llegó a la casa de los Gonzáles y todos querían saber cuál era el resultado. La carta confirmó que Jimmy si es el padre del bebé de Kimberly. La noticia no cayó nada bien a la señora Charito, aunque no era la única que estaba destrozada.

Lee también: ‘Al fondo hay sitio’: Doña Nelly regresa y se reencuentra con Don Gilberto.

Alessia escuchó todo desde la ventana de la vivienda, pero no pudo aguantar las lágrimas. La hija de Diego Montalbán se fue a su habitación y comenzó a llorar desconsoladamente después de enterarse de la "buena nueva".

Por otro lado, Jimmy tampoco quería creer en los resultados, pues sigue enamorado de la rubia. No obstante, su madre le dijo que se olvidará de la muchacha y se enfocará en ser un padre ejemplar para su hijo. Charito comprendía que el joven quería seguir viendo a Alessia, pero eso ya no sería posible.





Irma Maury no planea volver a la serie

Después de su aparición en Al fondo hay sitio, Irma Maury se mostró contenta con sus seguidores por pedir su retorno a la serie. Por el momento, parece que no va a retomar su papel en la producción peruana.

Lee también: 'Al Fondo Hay Sitio': Charo regresó a Las Nuevas Lomas y se desmayó al enterarse del embarazo de Kimberly.

"Yo estoy muy bien, dedicada a mi casa y mis chusquerris (sus mascotas), y durmiendo hasta cuando me da la gana. Gracias al público y a ustedes (la prensa), pero yo sigo en mi casita, ya me he vuelto bien vaga. Eternamente agradecida, pero yo estoy en lo mío", dijo Maury en una entrevista con 'El Trome'. Asimismo, ella todavía tiene muy buenos recuerdos de su papel en la serie.