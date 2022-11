'Al fondo hay sitio': Alessia se da cuenta que está enamorada de Jimmy, pero se lleva terrible decepción [VIDEO]

Por fin lo aceptó. Kimberly no pudo ocultar más sus sentimientos hacia Jimmy y aceptó, por primera vez, estar enamorado del menor de los González. Sin embargo, su ilusión sobre una posible relación fue desbaratada a los pocos minutos.

Alessia y su amor por Jimmy

En el más reciente episodio de Al fondo hay sitio, Alessia Montalbán recibió una importante noticia sobre Jimmy González. Esto la llenó de esperanzas. Incluso, quería ir a hablar con él para confesarle su amor. Pero, ¿cómo surgió esto?

Resulta que Jimmy, en un tono muy agresivo, le dijo a Kimberly que no quería estar con ella y que le había pedido ser su enamorada por pena. Esto fue visto por Alessia, quien se alegró por lo sucedido.

"Jimmy y la 'conera' (Kimberly) acaban de terminar. Le dijo que regresó por pena, eso quiere decir que no estuvo enamorado de ella. Está enamorado de mí", comentaba Alessia. "Espera. el 'aj' no me gusta, no me gusta, obvio que sí me gusta", era lo que reflexionaba la chica en su cuarto.

Su ilusión creció más cuando vio pasar al hermano de Joel con un ramo de flores. Lastimosamente vio que ese no era el caso, ya que Jimmy se reconcilió con Kimberly, sellándolo con un beso. Alessia no pudo soportarlo y regresó a su casa hecha un mar de lágrimas.