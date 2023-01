‘Al fondo hay sitio’: Jimmy terminó su relación con Kimberly y escena conmueve las redes sociales

Al fondo hay sitio ha sorprendido a muchos por cómo se vienen desarrollando los temas que quedaron inconclusos en la novena temporada. Y uno de los que más llamó la atención fue la relación entre Jimmy y Alessia.

En la emisión del último capítulo, ambos decidieron terminar la relación que tenían con sus respectivas parejas. El primero en hacerlo fue Jimmy.

El joven Gonzáles citó a su enamorada para informarle su decisión. Ambos fueron protagonistas de una escena muy triste. Jimmy le dijo que su error fue retomar la relación, a pesar de haberla visto besar a otro chico.

“Fueron tres meses estupendos hasta que te vi besándose con ese pata... después de eso no volví a sentir lo mismo por ti y a pesar de eso, yo volví contigo y ese fue mi error”, expresó el miembro de la familia Gonzales.

Por si esto fuera poco, Jimmy le dijo a Kimberly que no sentía nada por ella: “Yo no estoy enamorado de ti”. Ella, por su parte, no se esperó esas palabras e intentó convencerlo para que cambiara de parecer, pero no tuvo éxito.

Alessia no terminó con Remo

Alessia tenía por su lado la misma misión que Jimmy; sin embargo, ella no pudo finalizar su relación con Remo.

La integrante de la familia Montalbán estaba decidida a romper con su pareja, pero luego dio un paso atrás porque no quería romperle el corazón.

Por ahora no se sabe si tiene claro sus sentimientos hacia ambos, a pesar de que Alessia besó a Jimmy en Navidad.