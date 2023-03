‘Al fondo hay sitio’: Cristóbal le confesó a Remo que él es Cristy

Al fondo hay sitio no deja de sorprender a sus seguidores con sus ocurrencias. En esta ocasión, Remo se enteró quién era la persona que se escondía bajo el personaje de Cristy.

Remo quiere "atrasar" a Jimmy con Cristy

Cristóbal se disfrazó de mujer para ayudar a Jimmy y Alessia a seguir escondiendo su relación. Ambos le inventaron una novia falsa al menor de los Gonzales para despistar a los Montalbán. Para esto, le pidieron de favor a Cristóbal que se disfrace de mujer.

De esta manera, el mellizo aceptó y se puso de nombre Cristy, sin imaginar lo que pasaría después. Y es que, su amigo Remo quedó enamorado de su belleza. Es más, quería “atrasar” a Jimmy. Para lograrlo, le pidió ayuda a Cristóbal para acercarse a la supuesta novia de Jimmy.

Al ver la insistencia de su amigo, Cristóbal le reveló la verdad. Para ello, lo citó en un parque y le confesó que se disfrazó de mujer para ayudar a su hermana.

Cristóbal le confesó a Remo la verdadera identidad de Cristy

Remo le confesó las verdaderas intenciones que tenía con Cristy. Al escucharlo, el hijo de Diego le pidió que se callara y le reveló su verdadera identidad.

“No me gusta que hablen así de esa chica. No me gusta esa chica, solamente pido que la respeten porque esa chica soy yo”, expresó Cristóbal. Esta confesión provocó la reacción de Remo, quien no lo soportó y solo atinó a gritar en medio del parque.