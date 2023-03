'Al Fondo hay sitio' EN VIVO GRATIS, capítulo 189: A qué hora empieza y por dónde verlo por TV y ONLINE

Al fondo hay sitio, capítulo 189, vivirá uno de los momentos más tensos. Diego Montalbán está a punto de ser descubierto, tras el sorpresivo fallecimiento de Victoria (Claudia Llanos). El chef podría delatarse a sí mismo con Francesca Maldini.

Entérate a qué hora empieza el episodio de este viernes 31 de marzo y dónde verlo EN VIVO por TV y ONLINE.

¿Qué pasó en el capítulo anterior?

Kimberly, comenzó a tener remordimiento, pues ya se ha dado cuenta que Jimmy jamás la amará. Aconsejada por Dalila, le pidió al hijo de Charo irse de luna de miel, pero este la rechazó tajantemente.

Mientras tanto, los hermanos Montalbán están en apuros, pues Macarena peleó con Mike a causa de Dalila y Diego cayó en una profunda depresión por la muerte de Victoria.

Por otro lado, Cristóbal le regaló un osito a July y la abrazó por haberlo cuidado durante su borrachera. Al final del capítulo le insistió para ir por un helado, pero fueron interrumpidos por la ex de Cris, quien llegó de visita desde España.





Usuarios piden que no malogren la amistad de July y Cris

En el avance de la teleserie, se dio a conocer a la ex de Cris como nuevo personaje. Esto dejaría entrever que sería su nuevo interés amoroso, después de Catalina.

El ingreso de la española generó todo tipo de comentarios, pidiendo que los guonistas no destruyan la buena relación que tienen ambos personajes.

"Yo digo que saquemos a Cristóbal y July de la serie y les demos su propia romcom", "Espero que July no sea tóxica, pienso que la española será Luciana 2.0 y se hará amiga de July", "No se que pretenden con la trama de la española, porque que se vaya y Cris ya descubre ahi nomás lo que siente por July me parecería apresurado." Se lee en Twitter.









me fumé la trama de mrda de Jimmy, Kimberly, Alessia ahora me tengo que FUMAR la de la Española, Cristóbal y July.

LOS ODIO #AFHS — adri (@afersaes) March 31, 2023

Horarios 'Al fondo hay sitio' HOY, capítulo 189, Viernes 30 de marzo

Hora Estados Unidos: 9:40 p.m. (Este) / 8:40 p.m. (C) / 6:40 p.m. (P)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 8:40 p.m.

Hora México: 7:40 p.m.

Hora España: 2:40 a.m. del día siguiente

Hora Bolivia y Venezuela: 9:40 p.m.

Hora Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 10:40 p.m.

Dónde ver 'Al fondo hay sitio' HOY, capítulo 189, Viernes 30 de marzo

'Al fondo hay sitio' se puede ver en los siguientes canales y ONLINE: América Televisión y América TV GO.