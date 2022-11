‘Al fondo hay sitio’: Jimmy recibe propuesta televisiva para ser el doble de comediante ‘Flautín’

Jimmy pasó un amargo momento en el último capítulo de Al fondo hay sitio, luego que se enterara que lo llamaron de la televisión para interpretar al doble de Flautín. El hermano de Joel llegó ilusionado al set y estaba seguro de que lo contratarían para un papel en una novela. Sin embargo, se llevó una gran decepción.

‘Al fondo hay sitio’: Flautín se ofende al ser comparado con Jimmy

En episodios anteriores de Al fondo hay sitio, Jimmy se encontraba cabizbajo porque el comercial que interpretó con Cristóbal se trataba de un antes y después de una persona ‘fea’, quien decide cambiar su aspecto físico sometiéndose a una cirugía plástica con un médico famoso.

El hijo de Charito intentaba pasar la página y conversaba con Kimberly y Alessia cuando recibió la llamada de un productor de televisión, quien le propuso que fuera al canal para contratar sus servicios.

Alessia le deseó buena suerte y Kimberly decidió acompañarlo al casting. Sin embargo, cuando llegaron les dijeron que se trataba de un sketch de personas que se parecen a famosos.

“Bueno, por algo se empieza”, señaló Jimmy. Sin embargo, quedó impactado cuando conoció de quien sería el doble.

Se trataba del cómico ambulante Flautín. Por si no fuera poco, el famoso quedó ofendido cuando el productor le presentó a quien sería su ‘gemelo’.

“Oe tú me estás faltando el respeto, eso no se parece a mí, no me hagas reír compadre, a mí, mis padres me han hecho con amor con cariño allí hubo brujería, maldad. Tú quieres que yo renuncie, me estás faltando el respeto”, señaló molesto Flautín, quien se retiró de la escena dejando a Jimmy completamente desmoralizado.

‘Al fondo hay sitio’: Todo se trataba de una broma de Remo

En una de las escenas de Al fondo hay sitio, se pudo ver que las palabras de Flautín eran parte de un plan que ideó Remo, el novio de Alessia, para vengarse de Jimmy debido a los celos que siente porque su enamorada lo defiende.

“Hice lo que me pediste, pero creo que se me pasó la mano, lo acomplejé”, se le oye decir a Flautín. Sin embargo, Remo le responde que no se preocupe que “así se jugaban”.