'Al fondo hay sitio': July llora al enterarse que Cristóbal podría regresar a Barcelona

Cada episodio de Al fondo hay sitio está repleto de muchas emociones. En las últimas semanas, Cristóbal ha estado consiguiendo dinero como modelo y le ha ido tan bien que inclusive estaría planeando irse de vuelta a Barcelona. La noticia causó la tristeza de July.

Como se recuerda, los dos han estado volviéndose cada vez más cercanos, pero ella no quiere revelarle sus sentimientos al hijo de Diego Montalbán. Aunque 'Cris' todavía no ha tomado una decisión sobre su futuro, por lo que todo está incierto.

¿Cristóbal se irá para siempre?

Desde que Cristóbal comenzó a trabajar como modelo, ha tenido éxito, pues quiere pagarle hasta el último centavo a su padre Diego Montalbán. Su familia y amigos están felices por el muchacho, quien ha cosechado elogios por parte de ellos.

Es por esa razón que organizaron una fiesta para Cristóbal y fue ahí donde uno de sus amigos le sugirió la idea de volver a Barcelona, España, para seguir con su trabajo en tierras europeas. Al principio, no negó que la idea no era nada alocada, pero todavía no le dio una respuesta concreta.

Sin embargo, July habría escuchado la conversación y eso la puso muy triste. Una vez que regresó a la casa de los González, se encontró con Jimmy, quien le preguntó que le pasaba. Ella le dijo que había salido de la casa de los Montalbán por la celebración de 'Cris' por su comercial.

El joven le contó que él está trabajando para el hijo de Diego como su asistente y que podría irse de regreso a España. Luego de la charla, July se dirigió a su cuarto y comenzó a llorar por la posible partida de Cristóbal.

