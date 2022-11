‘Al fondo hay sitio’: Kimberly descubre que Jaimito buscó a Alessia

Al fondo hay sitio sigue sorprendiendo con sus momentos tensos, románticos y cómicos. En el capítulo estrenado este martes, Jaimito fue sorprendido por Kimberly y no aguantó sus reclamos. ¿Qué pasó en el episodio 98 de la serie?

Lee también: ‘Al fondo hay sitio’: Dalila alborotó a los Gonzáles haciendo deporte al aire libre

Kimberly descubre la mentira de Jaimito

Como se recuerda, Jaimito le pidió ayuda a Alessia para encontrar un libro que le habían pedido en el instituto y ella se lo regaló. Sin embargo, en un nuevo capítulo de la serie, el hijo de Charito fue sorprendido por su novia Kimberly, quien le había traído las copias de los primeros capítulos.

Al ser preguntado sobre cómo consiguió el libro, Jaimito respondió que lo había comprado de segunda mano, pero Kimberly leyó en la primera página el nombre de Alessia Montalbán.

Aunque Jaimito explicó que le había pedido un favor porque ella había estudiado lo mismo, Kimberly aseguró que solo eran excusas para poder verla.

“Yo me muero por ti y tú solo juegas conmigo, no me respetas”, mencionó Kimberly. A lo que el menor de Los Gonzáles confesó que se sentía muy presionado por ella y que regresaron porque ella le insistió. Finalmente, Jimmy no aguantó y le dijo que no la rechazaba porque le tenía pena.

Alessia se lleva una gran decepción

Por su parte, Alessia Montalbán observó la discusión desde su ventana. Al ver que habían terminado, se emocionó al saber que Jaimito nunca estuvo enamorado de Kimberly y que seguía enamorado de ella.

Aunque trató de negar sus sentimientos en repetidas ocasiones, la hija de los Montalbán por fin fue sincera con sus sentimientos: “Obvio que sí me gusta”, aceptó.

Lee también: 'Al fondo hay sitio': fotos "hot" de Charito aparecen en almanaque y enloquecen Las Nuevas Lomas [VIDEO]

Mientras pensaba cómo iba a terminar con Remo, Alessia vio a Jimmy saliendo de su casa con unas flores. Al pensar que eran para ella y que iba a confesarle su amor, fue hacia su puerta.

Sin embargo, Kimberly apareció para hablar con Jaimito, quien la llamó para pedirle disculpas. Ambos se reconciliaron y compartieron un beso bajo la atenta mirada de Alessia, quien terminó llorando y con el corazón roto.