'Al fondo hay sitio': Kimberly quedó destrozada al escuchar que Jimmy sigue amando a Alessia

Kimberly se instaló en la casa de los Gonzáles para vivir junto con Jimmy. Sin embargo, el muchacho sigue enamorado de Alessia.

La hija de Dalila quedó destrozada después de escucharlo mientras dormía.

El llanto de Kimberly

La familia Gonzáles recibió a Kimberly en su hogar para que pueda estar junto con Jimmy hasta el nacimiento de su 'bebé'. La muchacha comenzó a pasar más tiempo con el chico, pero él no sentía nada por ella.

Lee también: 'Al fondo hay sitio': Alessia llora desconsoladamente al enterarse que Jimmy sí tendrá un bebé con Kimberly.

Durante la noche, el joven estaba cantándole a su 'bebé', pero Kimberly quería que le diga algo bonito. Sin embargo, el hijo de Charito le pidió tiempo para que vuelva a enamorarse de ella. Todos en la casa se fueron a dormir, pero la chica escuchó a su pareja decir lo siguiente: "Alessia te amo. Te amo...".

Las palabras de Jimmy solo provocaron las lágrimas de Kimberly, quien comprendía que el joven seguía enamorado de la hija de Diego Montalbán.

Adolfo Chuiman habló sobre su salida del programa

El actor manifestó que su marcha de la serie peruana se debe a que está tomando un descanso fuera de las cámaras. "Mis vacaciones han sido programadas por el libretista de la producción, quien es el que maneja el argumento de la serie, pero también debo ser sincero y reconocer que me sentía un poco cansado. No solo se trata de la serie, sino porque llevo casi 50 años de trabajar sin parar. Ya me tocaba un descanso por el ritmo de vida que llevo desde hace muchas décadas", declaró Chuiman a 'El Trome'.

Lee también: 'Al fondo hay sitio': ¿Por qué Peter no continuaría en la serie?.

Finalmente, confirmó que el popular 'Pipo' se encuentra bien. "La salida de Peter de la serie fue por el libretista, pero a mi personaje tampoco le ha pasado algo ni lo han matado. Yo sigo en Lima, extraño a ‘madame’, pero ya no sé qué más vendrá. Solo queda esperar y ver qué pasa", relató Adolfo.