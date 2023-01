‘Al fondo hay sitio’: Macarena se molestó con Joel por compararla con Fernanda

El inicio de la temporada 10 de Al fondo hay sitio sigue dando divertidos momentos a la audiencia. Esta vez fue el turno Joel y Macarena, cuya relación amical y laboral ha generado diversas situaciones, como la discusión que protagonizaron en el último capítulo.

Joel le regaló una figura POP a Macarena

Lo más reciente que se ha visto de estos personajes, fue la pequeña pelea que tuvieron Joel y Macarena por un regalo en particular. Y es que, por esta razón, la integrante de la familia Montalbán fue a increparlo.

Dicho obsequio, fue, nada más y nada menos, que un Funko POP de 'la novia de Chuky' que tenía Joel en su habitación. Al hacer el intercambio de casas, Macarena vio la muñeca y pensó que era un regalo que su amigo tenía para ella, por lo que decidió quedárselo.

Joel al ver que Macarena estaba emocionada, no le dijo nada y permitió que se lleve el presente. Luego de enterarse que se trataba de una figura que se parecía a Fernanda, la hermana de Diego fue a devolverle el presente.

Macarena le quitó su regalo a Joel y se lo dio a Félix

“Esta muñeca no soy yo, esta muñeca es tu ex. ¿Por qué me lo regalaste?”, le increpó Macarena. Joel trató de justificarse: “Yo no te lo regalé. Tú pensaste que era tu regalo, tú me lo quitaste porque dijiste que te gustaba, que se parecía a ti y yo justo lo iba a botar a la basura”.

A pesar de ver la molestia de su amiga, Joel le dijo que se la podía quedar de todas formas. “No la quiero, no me interesa”, expresó Macarena. Además, no solo le devolvió el regalo, sino que también le quitó la gorra que le había dado para obsequiarla a Félix que estaba cerca de ellos.