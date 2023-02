Alana Literas, ganadora de ‘Masterchef Jr’, anunció su renuncia a TV Azteca: “Me trataron de intimidar”

Alana Literas, la ganadora de la primera temporada de Masterchef Junior, denunció en sus redes sociales que recibió amenazas por parte de TV Azteca para evitar que renunciara.

La joven de 19 años dejó la conducción de Venga la alegría: fin de semana para embarcarse en sus nuevos proyectos laborales.



Alana Literas renunció a TV Azteca

A través de su cuenta de Instagram, Alana Literas realizó un en vivo para hablar con sus seguidores, quienes se encontraban preocupados porque no apareció en la última emisión del programa.

“Consideraba a Azteca mi casa; ahí nací, ahí crecí, mi carrera empezó, entonces yo siempre voy a estar super agradecida con la empresa, Azteca es una empresa que yo quiero muchísimo”, mencionó.

La presentadora anunció que dejaría el canal que la vio crecer desde el 2016, cuando debutó con 12 años en el reality Masterchef Junior.

“Yo renuncié porque tengo propuestas nuevas de trabajo, creo que todo en esta vida se trata de crecimiento y de tener nuevas oportunidades; crecimiento personal, crecimiento profesional”, comentó.

Alana Literas denuncia amenazas de TV Azteca

Sin embargo, Alana manifestó su molestia con la posición que tomó el canal, pues no respondieron sus mensajes cuando quiso terminar el contrato.

“Lo único que obtuve fue evasivas por parte de la gente de Azteca, no me contestaban los mensajes, yo quería continuar con el proceso y no lo estaba logrando, incluso algo que me pone súper triste es que empecé a recibir amenazas, me trataron de intimidar porque yo iba a dejar la empresa”, explicó.

Asimismo, aseguró que ya estaba hablando con un equipo de abogados para defender sus derechos laborales. “Yo no estoy sola, estoy con un colectivo de abogados que están buscando y aliándose con otras personas para poder defender nuestros derechos, porque no soy la única que está pasando por esta situación, hay más personas y ya nos estamos moviendo para que todo esto se pueda solucionar”, mencionó.