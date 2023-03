Alejandra Baigorria reveló que fue invitada al matrimonio de Korina y Mario: "En ningún momento hubo un enfrentamiento"

Alejandra Baigorria estuvo presente en el programa de Fabianne Hayashida y Mario Irivarren en YouTube y no tuvo reparos en comentar sobre la relación que llevar Mario Hart y Korina Rivadeneira.

De acuerdo con la Rubia de Gamarra, la pareja la ha invitado a su matrimonio, demostrando que no existe ningún problema con su exnovio, el piloto de autos de carrera.

Fue invitada al matrimonio de su ex

La empresaria sorprendió en el podcast COM FM al decir que no se lleva mal con Mario Hart y su esposa Korina Rivadeneira. Inclusive, aseguró que recibió una invitación para asistir a su boda.

"En ningún momento hubo, nunca, un enfrentamiento entre Korina y yo habiendo estado en el mismo programa. Ellos se comprometieron estando en el programa y yo fui invitada al matrimonio y mi relación con Mario era demasiado mediática, pero no tiene nada que ver", declaro Alejandra.

Lee también: Alejandra Baigorria le regaló un carro a su papá en su cumpleaños: "Te amo, gracias por hacerme la mujer que soy"

Asimismo, indicó que superó su periodo de 'duelo'. "Nunca lancé nada en contra porque ya era mi ex, ya era libre y pasó tiempo desde la separación. Si fuera a la semana, tal vez, pero ya pasó años, no voy a estar diciendo ‘cuidado que es mi ex", confesó Baigorria.

La razón por la cual no asiste a 'América hoy'

El pasado martes 7 de marzo, la rubia y Said Palao asistieron al set de Mande quien mande. La pareja habló sobre su relación y los planes que tienen para el futuro. Asimismo, elogió el programa de María Pía Copello y Carlota.

Lee también: Magaly Medina despotrica en contra de Said Palao por no sorprender a Alejandra Baigorria en San Valentín: "Puros pretextos".

Ante ello, la ex chica reality reveló los motivos por los cuales no aceptó la invitación de América hoy. "Este es otro tipo de programa. Acá no te cortan, acá no te serruchan, acá no son nivel", dijo la empresaria. Ella se mostró en desacuerdo con la actitud del show matutino por haberse apropiado de un invitado.