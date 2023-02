Alejandra Baigorria saca cara por Said y niega infidelidad: "Es un buen chico"

¡Defendió a su novio! Alejandra Baigorria defendió a su pareja Said Palao de las críticas de Magaly Medina y negó que le haya sido infiel. Esto luego que la Urraca difundiera imágenes del chico reality en situaciones cariñosas con una mujer de identidad desconocida en un evento.

Alejandra Baigorria niega infidelidad de Said Palao

La chica reality fue abordada por las cámaras de Magaly TV, la firme, y cuestionada sobre una posible infidelidad de Said. Sobre ello, la expareja de Mario Hart negó alguna traición y aseguró que conoce el contexto detrás de las imágenes difundidas por el programa de espectáculos.

“No lo hubo, es un tema que yo sé realmente como fueron las cosas, hay un trasfondo de eso que no voy a hablar y tocar. Tengo 34 años, he pasado por muchas relaciones que Magaly ha sacado los ampays. Ya no soy tonta”, expresó la modelo.

Asimismo, la Gringa de Gamarra aseguró estar pasando por un buen momento junto al chico reality. Asimismo, exhortó a la Urraca y los televidentes a conocer mejor a su pareja.

“Soy Feliz. Said es un chico bueno y deberían darse la oportunidad de conocerlo”, expresó Baigorria.

Alejandra Baigorria y Said Palao compran departamento juntos

Asimismo, Alejandra Baigorria se mostró feliz al anunciar que conviviría junto a Said Palao. Según reveló, ambos adquirieron un departamento y pronto se mudarán al mismo hogar.

“Me he comprado un departamento. Es algo que vamos a pagar los dos, pero está a nombre del banco”, expresó la modelo.

Asimismo, aclaró que –anteriormente- no convivían, pero sí pasaban algunos días juntos en la casa del otro.

“Nosotros no convivíamos. Él vive con Austin (Palao) y yo tengo mi departamento. Yo iba a su casa, él iba a mi casa, pero creo que, para que haya una convivencia real, debe ser 24/7”, expresó la empresaria.