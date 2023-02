Magaly Medina despotrica en contra de Said Palao por no sorprender a Alejandra Baigorria en San Valentín: "Puros pretextos"

¡Le dio con palo! Magaly Medina se refirió a la relación de Said Palao y Alejandra Baigorria. Para la Urraca, la pareja estaría pasando por una crisis. La conductora llegó a esta conclusión luego que ninguno compartiera mensajes cariñosos por San Valentín.

Lee también: Magaly Medina critica a Alejandra Baigorria por sus parejas: “Siempre eliges puro perdedor”

En la edición de Magaly TV, la firme de este viernes 17 de febrero, la pelirroja criticó las explicaciones que brindó Said Palao al ser consultado sobre los motivos por los que no sorprendió o le preparó un regaló sorpresa a la Gringa de Gamarra por San Valentín.

“En San Valentín parece que estuvo bien frío ¿y cuál es el pretexto que no se hayan saludado, de que como otras veces no hayan posteado los pétalos de rosas, los globos, los regalos, las cenas románticas, el vino, el champán? ¿Cuál es? Según Said, era porque ella tenía el hombro dañadito, sí, pero se fue a entrenar igual”, empezó diciendo la conductora de televisión.

Magaly Medina critica las justificaciones de Said Palao por su falta de romanticismo

Para la figura de ATV, el dolor de hombro de Baigorria no era impedimento para que el chico reality la sorprendiera con un ramo de rosas.

“El que estés tú adolorida del hombro o lesionada del hombro o del brazo no te impide que tu novio venga y te entregue un ramo de rosas porque puedes cargar el ramo de flores con el brazo que no está sentido, que no está dañado, que no está lesionado, puedes recibir los chocolates con la otra mano, no con la dañada, puedes ver que alguien te sorprende llenándote la casa de pétalos de rosas”, acotó la Urraca.

Lee también: Austin Palao defiende a Bad Bunny por lanzar el celular de una fan: "Todos nos equivocamos"

Finalmente, la conductora de televisión argumentó que la pareja estaría pasando por una crisis en su relación, pero que ambos estarían tratando de tapar sus problemas.

“Ni siquiera se saludaron, lo hicieron creo que después del programa, creo que después del programa Alejandra le puso unas cuatro líneas, después del programa, cuando vieron que los habíamos criticado porque nos dimos cuenta de que en esa relación algo está haciendo agua, pero bastante agua, tanto como el Titanic”, finalizó.