Alessia Rovegno: Internautas afirman que el panetón que vende la modelo es muy caro y demasiado dulce

Una comida que no puede faltar en la mesa navideña es definitivamente el panetón. Es por ello que algunas celebridades aprovechan esta época para presentar sus propias recetas y ponerlas en venta. Una de ellas es la Miss Perú Alessia Rovegno quien se animó a ofrecerlo de una manera muy innovadora. Sin embargo, la modelo no recibió los comentarios que esperaba, pues la mayoría de internautas aseveró que su postre no solo estaba carísimo, sino, además, estaba demasiado dulce.

Cuestionan su sabor y precio

El panetón es uno de los productos más vendidos en el mes de diciembre, y por eso cada peruano tiene su marca preferida, pero hay algunos que deciden presentar su propia versión de este popular postre.

Y ese fue el caso de Alessia Rovegno, quien junto a su hermana consideraron que era el momento ideal para poner a la venta su receta a la cual llamarón 'La Bambina'. Dicho producto se diferenciaba del resto, pues está relleno de chocolate.

El bizcocho navideño de la actual Miss Perú causó asombro entre sus seguidores por su alto costo, ya que valía la exorbitante suma de 98 soles. Es decir, un precio muy elevado comparado con otras marcas comerciales.

Pero no solo eso, los internautas también criticaron que su sabor era demasiado dulce. "Solo verlo me da un coma diabético" o "Muy dulce y demasiado caro", son algunos de los comentarios que dejaron los usuarios.

Cabe recalcar, que no todos son malas noticias porque otras personas quedaron encantadas con sus dulces. "A mí me encanta el chocolate y solo por Navidad me puedo dar ese gusto, no está mal", dijo un cibernauta.