Hugo Lezama (Cinesmero) sobre los fuegos artificiales a fin de año: "Navidad no es Navidad hasta que a un niño no se le vuelen dos dedos"

Volvieron a hacer noticia, pero esta vez de manera negativa. Hugo Lezama y Carlos Orozco realizaron una transmisión en vivo en su canal de YouTube Moloko Podcast para hablar sobre lo mejor y peor del 2022 y cómo pasaron Navidad los peruanos.

Lastimosamente, ambos creadores de contenidos soltaron una serie de comentarios polémicos que han Sido repudiados por los usuarios de las redes sociales.

Los youtubers criticaron a los dueños de las mascotas por hacer un pedido de no utilizar pirotécnicos durante estas fechas, pues lo consideraban cómo una 'exageración'. Miles de usuarios rechazaron sus declaraciones y fueron expuestos en las redes sociales.

"La gente dice: 'Mi perro se pone nervioso'. Si tu perro se pone nervioso por dos bombardas, no debería de existir", dijo el popular Barbas.

"Porque ese perro necesita valentía para afrontar el día a día. Si tu perro es nerviosito con dos rata blancas, algo has hecho mal en su crianza. Una Navidad no es Navidad hasta que a un niño no se le vuelen dos dedos", añadió Lezama.

Ambas declaraciones fueron consideradas como burlas hacia las mascotas y a los dueños que piden no emplear pirotécnicos en Navidad. Por ello, los usuarios expresaron su rechazo hacia los creadores de contenido con diversos comentarios.

"A mí no me dio gracias", "La estup.... debería de estar penada" o "Que le llenemos sus casas de cohetes porque ellos si resisten, dicen", son solo algunos de ellos.

Cuando fumas pólvora en vez de tabaco. pic.twitter.com/HkuUFcyCDR — Última Noticia (@ULnoticia) December 26, 2022