Alfa le declara la guerra a Ariel: "Si esta fuera mi casa, te echo"

Gran hermano 2022 se ha alborotado desde que la producción del programa reintegró a cinco participantes por medio de un repechaje. Esto generó tensión entre los integrantes antiguos y recién ingresados.

Alfa encaró a Ariel

Dos de estos cinco integrantes son rostros nuevos. Cuando la gente pensó que los antiguos participantes le darían una cálida bienvenida, sucedió todo lo contrario y algunos los comenzaron a hostigar y a aburrir.

Este fue el caso del Alfa, quien tuvo una fuerte discusión con Ariel cuando el nuevo intentó entablar una amistad, pero el más veterano de la casa lo rechazó. Desde ese momento, la relación entre ambos fue tensa, pero sin cruce de palabras.

El problema surgió con una simple pregunta que el recién ingresado le hizo a Alfa. "¿A qué hora decís que nos despertaron? Muy temprano", interrogó Ariel. Esto provocó la reacción del más veterano. "Te pido un favor, a mí no me gusta que me usen. Si esta fuera mi casa, te hecho. Como esta no es mi casa, no te puedo echar", le respondió.

Alfa aseguró que tiene sus 60 años bien puestos

A pesar de que Ariel se quedó sorprendido y no respondió, Alfa remarcó lo siguiente: "Soy clarito y soy así. No me hables. No me interesa que me hables. No me interesa tener ningún tipo de relación con vos".

La molestia de Alfa seguía y terminó la conversación diciendo que no le importa ser el más viejo de la casa. "Ya sé que tengo 60 años y bien puestos los tengo. Muy bien vividos. Como un capo los viví los 60 años. Si viene alguno y se quiere hacer el vivo, lo saco cag... no me gusta que nadie me use. No me hables, hacé de cuenta que no existo y ya", finalizó.