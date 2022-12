‘Gran hermano 2022’: Santiago del Moro mostró cada error de Juliana y explicó por qué la expulsaron

Por estos días, Gran hermano 2022 tuvo varias polémicas a raíz de que la producción decidió reintegrar a dos concursantes que se habían ido del reality y quien le trajo más problemas fue, sin lugar a duda, Juliana, pues a su llegada comenzó a romper varias reglas, razón por la cual su retorno a la casa le duró muy poco.

Santiago del Moro explicó a Juliana los motivos de su expulsión



Tras expulsar a la participante, la producción decidió ponerla cara a cara contra Santiago del Moro quien se notaba muy molesto por todas las faltas que había cometido. A pesar de eso, Juliana se puso a la defensiva por lo que el conductor tuvo que explicarle cada una de sus fallas.

Lee también: 'Gran hermano 2022': Coti estalla en lágrimas al enterarse del regreso de 'La Tora' y Daniela a la casa

“Hace unos días entraste por el ‘Cone’, que te eligió a vos. Volvés a entrar. Lo primero que noto tuyo es cuando lo abrazás a Nacho y le decís: ‘Morita te manda un beso’. Ahí arrancamos mal. Después pasaron los días y se te fue advirtiendo, y vos continuaste”, expresó Santiago.

Ante su opinión, Juliana respondió y señaló que no le gustó la forma en que la botaron.

“Me pareció muy fuerte la forma en que me sacaron de la casa. Muy repentino. Y sin ni siquiera dejarme agarrar las cosas y demás. Me pareció poco cuidado, fue muy fuerte para mí que de un momento para el otro me saquen y de esa manera”, afirmó Juliana.

Juliana justificó sus errores

Ante la respuesta de la participante, Del Moro explicó lo siguiente: “Gran Hermano no saca a alguien porque sí. Para que lo haga tiene que ser por motivos extremos. Puede ser de agresión física, es decir, por cosas delicadas. Pasa que Gran Hermano te advirtió”.

Lee también: Juliana Díaz sobre su expulsión de 'Gran hermano': “Me pareció muy fuerte la forma como me sacaron”

Para finalizar la conversación, la ex integrante trató de justificar sus errores: “Yo creo que el tema de hablar mucho sobre lo que yo había visto afuera por Pluto y demás, sentía que no eran comentarios relevantes o de gran importancia o que le podía afectarle a algún participante”.