Alma Bollo hablar por primera vez sobre la relación con su padre ‘Supervivientes 2023’: "Quiero que se me relacione con mi madre"

Alma Bollo se ha mostrado muy cautelosa sobre su infancia. La hija de Raquel Bollo y Chiquetete expresó en Supervivientes 2023 que le desagrada hablar de su padre, con quien tenía poca relación.

La joven modelo habló -por primera vez- con Jonan Wiergo, quien mostró curiosidad sobre el porqué no usaba su apellido paterno. “Somos hermanos, pero el Bollo es de mi madre y yo quiero que se me relacione y se me conozca por ella, no por el hombre que me engendró”, explicó Alma.

Además, contó que intentó quitarse el apellido de Antonio José, pero era necesario su firma y ellos no tenían ninguna relación. “En España te lo puedes quitar, pero tiene que firmar él, y yo no tenía relación con él y luego falleció, así que ya a tomar por saco”, explicó.

Alma Bollo aún no lo perdona

“Relación no tenía ninguna. Yo era muy pequeña, no me correspondía a mí. Le rocé varias veces y esa relación desapareció. Yo fui a un colegio donde él vivía, me lo crucé varias veces. A veces me miraba, a veces se cambiaba de acera”, se sinceró.

Por último, indicó que, a pesar del tiempo, no ha perdonado a su padre. “Al final comprendí que el perdón no es una opción, es una elección que tiene que salirte del corazón y a día de hoy yo no estoy preparada para perdonar lo que mi madre pasó, ciertas imágenes de mi cabeza espeluznantes y el desprecio que me hizo a mí”, sentenció.

Alma Bollo aseguró que no perdonará a su padre, quien falleció en 2018

Telecinco.es

La reacción de Raquel Bollo

Desde el set, Raquel Bollo destacó que era la primera vez que su hija se ha abierto sobre el tema y aseguró que a pesar que sus hijos tienen padres famosos “no han tenido facilidades”. Además, aprovechó para agradecer el apoyo de sus padres quienes han participado activamente en la crianza de sus hijos.

Asimismo, con motivo del Día del Padre, Alma le envió un mensaje a su abuelo quien ha sido su figura paterna. “Para mí este día se lo lleva mi abuelo que es el motor de mi vida. Ya sabes lo especial que eres para mí junto con la abuela, nunca me ha hecho falta una figura paterna porque siempre te he tenido a ti, te quiero millones, te amo con todo mi corazón”, mencionó.