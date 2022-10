Alonso Caparrós le responde a Jon Kortajarena en 'La resistencia': "Ese tío me parece un imb..."

Jon Kortajarena estuvo en La resistencia para hablar sobre su nueva serie. En la entrevista con Pablo Motos, habló sobre el presentador en el que se había basado para su personaje de Caballero en El Inmortal.

Jon Kortajarena es censurado en ‘La Resistencia’

El personaje de Jon Kortajarena es un presentador con un grave problema de adicción. Al ser preguntado por David Broncano sobre quién era su inspiración, el actor prefirió no dar detalles. Aunque el conductor del espacio había mencionado que sabía de quién hablaba. Sin embargo, fue convencido para que escribiera las iniciales en una tarjeta.

“Ah, claro, iba a topísimo, cuando lo he visto de mayor me he preguntado cómo podía salir del coche, cómo podía hacer las funciones básicas de un ser humano”, mencionó el presentador.

En un momento, se le escapó el nombre, ante la sorpresa de Broncano. Afortunadamente, el programa no es en directo y pudo ser censurado en la edición. No obstante, en Sálvame se dieron cuenta de que hablaba de uno de sus colaboradores, Alonso Caparrós.

Alonso Caparrós responde a Jon Kortajarena

Este jueves, Alonso Caparrós le contestó al actor y mencionó que en su momento fue muy sincero con el público.

“No tengo nada que objetar a que diga eso porque yo lo he compartido con todo el mundo y escribí un libro sobre ello, conté esto para que la gente aprendiese”, empezó muy tranquilo.

Tiempo después, el presentador se mostró ofuscado por la forma frívola en la que hablaron sobre sus problemas con las drogas. “Este tío me parece un imbécil, un imbécil de categoría”, dijo sobre Kortajarena.

“No me duele que alguien se inspire en mí para hacer ese papel, lo que me duele es la forma de hablar sobre ello. Frivolizar con esto, no tomárselo en serio, es no darle importancia”, agregó Caparrós.

Por su parte, Jorge Javier aseguró que Jon Kortajarena no tenía mala intención y que seguro pronto iba a disculparse. Sin embargo, Caparró dijo que mejor se disculpara con las personas que sufren de adicción.

Alonso Caparrós responde en Sálvame a Jon Kortajarena