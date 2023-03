¡Papelón! Chef se queja que se acabó el gas EN VIVO en 'América hoy' y Rondón reacciona: "Voltea el balón"

Carlos Colchado visitó el set de América hoy. 'El Chef del Pueblo' pensaba preparar un delicioso platillo, pero terminó pasando una mala experiencia.

Lee también: Brunella Horna se molesta con 'América hoy' por revelar que Richard Acuña mide menos de 1.60 m: "Están patinando".

El cocinero alzó su voz de protesta porque se acabó el gas EN VIVO.

La queja de 'El Chef del Pueblo'

Carlos Colchado mostró su frustración al no contar con gas para preparar un ají de atún. "Lo que pasa es que para cocinar rápido necesitamos un buen fogón y no tenemos, mira (muestra que la llama de la hornilla es débil) Por más que yo venga a hacer las cosas bien y rápidas", dijo el chef.

Lee también: María Pía Copello arremetió contra 'América hoy' por entrevistar a Rafael Cardozo: “No podemos actuar así”.

Lejos de ayudar al cocinero, el resto de los presentadores se rieron y Ricardo Rondón hizo un comentario que generó las risas en el set. "Christian (Domínguez) voltea el balón de gas", expresó el conductor.

Finalmente, Colchado continuó con sus reclamos. "Me voy con dignidad porque la verdad no puedo... Luego no sale bien el plato, la señora Brunella el otro día dijo que salió aguachento y claro cómo va a ser si no me dan el tiempo y el gas se está acabando", puntualizó el cocinero.

Los comentarios en las redes sociales

El vergonzoso momento se convirtió en tendencia. Ante ello, los cibernautas criticaron a la producción del programa. De igual forma, esperan que 'El Chef del Pueblo' pueda volver al magazine de América Televisión.

"Hay que ser viral y seguir a este chef. No se queda callado, excelente", "Que tacaños. ¿Por qué no compran un gas?", "Me encanta este chef. Nunca se quedó callado, se defendió y no le tuvo miedo a nada", "El chef tiene razón. No dejan escuchar ni ver la respuesta. Muy montoneros", "Es que tiene razón, porque si no lo dice. Él que queda mal es él y demeritan su profesionalismo", son algunos de los mensajes de los usuarios.