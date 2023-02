Melissa Klug y Brunella Horna protagonizan tenso momento en 'América hoy': "Ya vas patinando dos veces"

Aparentemente, Brunella Horna y Melissa Klug no se llevarían del todo bien. 'La blanca de Chucuito' estuvo presente en el programa América hoy y fue parte de la secuencia llamada '¿Culpable o Inocente?'.

Durante el segmento, la pareja de Jesús Barco lanzó una fuerte declaración respecto a si fingía en las redes sociales y dichas palabras incomodaron a la modelo chiclayana.

¿Hay 'bronca' entre Brunella Horna y Melissa Klug?

Después de las declaraciones del jugador del Sport Boys Jesús Barco, Melissa Klug asistió al programa matutino América hoy para hablar sobre sus planes de boda con el futbolista. La empresaria defendió a su pareja y aclaró que sus palabras fueron producto de los nervios.

Pero no solo eso, la empresaria participó de la secuencia '¿Culpable o Inocente?', donde tendría que responder las preguntas con sinceridad. Melissa fue consultada sobre si el ex Universitario de Deportes le dio un regalo por su cumpleaños, ya que llegaron 'misios' después de su viaje a Tailandia.

"No necesita sorprenderme o darme un regalo... Nosotros no tenemos que fingir en redes para...", fueron las palabras que dijo la empresaria. Ante ello, Brunella Horna pidió que Klug sea clara con su respuesta.

"¿Ya ves? todo lo toma a mal. Nosotros no tenemos que mostrar algo que es falso porque mi día yo lo muestro a todas las personas que comparto. No lo digo por alguien en especial, no me hagan pelear", explicó Melissa.

Después de ese tenso momento, le preguntaron a Klug si la condición que puso para ir al programa era que Brunella no participe durante la secuencia. "Yo no tengo nada contra ella... Saben las conversaciones... Brunella ya vas patinando dos veces", respondió Klug. El resto del equipo tuvo que calmarlas antes de que la situación se complique.