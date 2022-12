Ana ve imágenes de Cristian con María de los Ángeles y estalla en 'La isla de las tentaciones": “Menudo sinvergüenza mentiroso”

Ana estalló de cólera y tristeza al ver a Cristian con María de los Ángeles. La joven no dudó en arremeter contra su pareja luego que este le prometiera que iba cambiar su actitud con la soltera de La isla de las tentaciones.

‘La isla de las tentaciones’: Ana confirma que Cristian no ha cambiado

Luego que intentara irse de la villa, Sandra Barneda convenció a Ana de quedarse y convocó a una hoguera de emergencia con Cristian donde este prometió no volverle a ser infiel con María de los Ángeles.

Sin embargo, en una nueva hoguera, la joven confirmó que su pareja no iba cambiar ya que en las imágenes se les ve juntos nuevamente.

“Me parece más pesada esta chica de verdad, y él igual en su línea. No lo entiendo, viene aquí y me dice unas cosas, pero luego llega allí. Yo también bailo con todos los chicos, hasta con Vladi que me puede llamar la atención. Me molesta, pero yo no estoy para decirle lo que tiene que hacer y lo que no. Estoy decepcionada. Si ves que no tengo clara la relación y vuelves y sigues en tu línea empieza a resolverme muchas dudas”, comentó.

Asimismo, la concursante de La isla de las tentaciones señaló que el joven no sabía estar solo y que toda su vida era una mentira.

“Este chico a lo largo de su vida no ha tenido su momento de estar soltero porque no sabe estar solo. Menudo sinvergüenza mentiroso, no me creo nada de lo que sale por su boca. Viene aquí diciendo que perdona y se vuelve a liar con la chica. Me parece un cachondeo. Él se cree que va a venir a la hoguera final, voy a olvidar todo y tan felices”, señaló con tristeza.

‘La isla de las tentaciones’: Ana no se arrepiente de quedarse en la villa

Aunque las imágenes fueron dolorosas, Ana subrayó que no estaba arrepentida de quedarse en La isla de las tentaciones, ya que con las imágenes de su pareja con la soltera podía ver si realmente valía la pena continuar la relación.

“Lo he dicho muchas veces, yo estoy enamorada, me lo estoy pasando bien pero no hasta ese punto y estas cosas me duelen. Estoy bastante decepcionada porque pensaba que después de la hoguera iba a cambiar el chip, pero veo que no me quiere y que eran todo mentiras”, confesó a Sandra Barneda en llanto.