‘La isla de las tentaciones’: Nuevo avance reveló que Samuel besó a Elena

Si antes había mucha expectativa por saber qué pasará en La isla de las tentaciones, con el adelanto que se ha mostrado hace unas horas, la audiencia no puede esperar hasta el jueves cuando se emita el programa.

Samuel besará a Elena

En este exclusivo avance se ha desvelado algunos detalles. El que más ha llamado la atención es la escena que ha protagonizado Samuel. Recordemos que el participante no la estaba pasando nada bien luego de enterarse que su pareja, Tania, le había sido infiel con Hugo Paz.

En el próximo programa, la audiencia será testigo de un beso entre Samuel y Elena. Lo que más sorprende es que el participante había asegurado que le iba a ser leal a Tania a pesar de todo. Incluso, descartó en hacer algo con Elena y Jessica, quienes eran las solteras que más le atraían.

Sin embargo, Elena lo ha vuelto a intentar y esta vez le dio resultado. "Me alegra que te hayas dado cuenta que ya no te gusta", fueron las palabras de ella a Samuel luego de haberse besado en frente de todos.

Eso no es todo, ya que en otras imágenes el programa mostró una conversación que Samuel sostuvo con Jessica en la cama balinesa: "Quiero que me ayudes a desconectar. Tú me has hecho olvidarme".

Tania sigue haciendo de las suyas con Hugo

Mientras tanto, en otro lado de la isla, Tania se sigue divirtiendo con Hugo. Es más, las imágenes muestran que el soltero se le ha declarado: "A mí me encanta, de una manera que tú no sabes, que tú cada día estés más cerca de mí. Que me busques y te acerques (...) Cada vez estoy más feliz de estar contigo". Por su parte, ella le seguía correspondiendo con una sonrisa de alegría.