Andrea Legarreta y Erik Rubín anuncian su separación tras 23 años de casados: “Nuestra historia de amor continúa en familia”

Una de las parejas más icónicas de México se separa.

A través de un comunicado en redes sociales, Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron el fin de su relación tras 23 años de matrimonio.

Andrea Legarreta y Erik Rubín anuncian separación

Andrea Legarreta y Erik Rubín utilizaron Instagram para comunicar el fin de su relación. El cantante y la presentadora revelaron que tomaron la decisión hace cinco meses. Asimismo, afirmaron que mantendrán una relación cordial por sus hijas es común.

Lee también: 'Masterchef México': ¿por qué Betty Vázquez y José Castillo dejaron el programa?

“Hoy hemos decidido compartir algo muy personal. Una decisión que no ha sido fácil y que tomamos hace más de 5 meses y queremos compartirla con quienes nos han acompañado a lo largo de nuestras vidas, en nuestras carreras, en nuestra historia personal, en pareja y familiar. Las parejas nos enamoramos y nos unimos anhelando un ‘para toda la vida’. Somos muy afortunados y dichosos de habernos encontrado y hacer una hermosa vida juntos y vivir momentos maravillosos. Hemos crecido, aprendido mucho y superado momentos muy duros. Y lo más valioso de todo, es que formamos una hermosa familia, mucho mejor de la que soñamos con nuestras hijas Mía y Nina, que son nuestros más grandes tesoros”, se puede leer en la publicación.

Andrea Legarreta y Erik Rubín no descartan reconciliación

Aunque no explicaron los motivos de su separación, Legarreta y Rubín aseguraron que no se debía por disputas de pareja. Además, en su comunicado, dejaron entrever que podrían volver en el futuro.

“Nuestra historia de amor continúa en familia, como padres de nuestras amadas hijas, que son lo que más amamos en la vida y a las que estamos enseñando que una separación de pareja no es una separación de familia. Que no es un pleito, no existe nada malo, ni turbio y la única razón es la transformación del amor en pareja”, mencionaron.

Lee también: Danna Paola besó a una de sus bailarinas en pleno show y encendió la polémica en las redes sociales

“Esta es una de las decisiones más difíciles y dolorosas que hemos tomado. Ya pasaron unos meses que lo decidimos y estamos tranquilos y en aceptación. Hoy no sabemos que suceda con el tiempo (nadie lo sabe). Quizás nos demos cuenta de que no fue la decisión correcta y la vida en una de sus vueltas nos sorprenda de nuevo. Mientras tanto pedimos el respeto que merecemos como individuos y familia”, concluyó el comunicado.