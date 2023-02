'Masterchef México': ¿por qué Betty Vázquez y José Castillo dejaron el programa?

El youtuber Ricardo Peralta se coronó como el ganador de Masterchef celebrity México en diciembre 2022, pero otra noticia terminó sorprendiendo a los fans.

Los chefs JoséRa Castillo y Betty Vázquez dejaron el programa. Ahora, ambos cocineros buscarán enfocarse en sus restaurantes.

Betty Vázquez y José Castillo volverán a sus restaurantes

Antes de ser parte de Masterchef México, los dos cocineros tenían sus propios establecimientos. Betty Vázquez es dueña del restaurante El Delfín, que se encuentra dentro del Hotel Garza Canela en el puerto San Blas, en la Rivera Nayarit. La concursante cursó estudios en la escuela Le Cordon Blue en París, Francia.

Mientras tanto, José Ramón Castillo inauguró la bombonería Que bo! en el 2006. El participante la describió como una 'chocolatería mexicana evolutiva'. Su negocio cuenta con sucursales en Coyoacán y Polanco. Además, hace dos años, inició su proyecto 'Madre Panadería', enfocado en elaborar pan con masa madre.

Sus mensajes de despedida

Betty mostró un correo que le envió a Ricardo Salinas, Bejamin Salinas, entre otros, agradeciéndoles por la oportunidad de estar en el show. "Hoy, por motivos personales, me despido agradeciendo sus gentilezas, su apoyo y la oportunidad de crecimiento y proyección... me retiro con la satisfacción de la labor cumplida, la camiseta puesta y la tranquilidad de haber dado lo mejor de mí... Deseo profundamente una larga vida para el grupo Salinas, TV AZTECA y para este gran proyecto", expresó la chef.

Asimismo, José Ramón también escribió su mensaje. "Tras no recibir noticias sobre la nueva temporada, ni calendario ni planificación, me vi con la obligación de decir adiós a MasterChef México. Me llevo grandes aprendizajes y amigos... Estoy emocionado por los nuevos proyectos que tengo en puerto y este no es un adiós sino un hasta pronto", expresó el chef. Pablo Albuerne les dedicó palabras a sus colegas y agradeció el tiempo que compartieron juntos en el programa.