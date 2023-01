Andrés Hurtado 'ninguneó' al programa de Melissa Paredes: "¿Saldrá en cable?"

El conductor de Panamericana Televisión, Andrés Hurtado, habló sobre el nuevo programa de su canal, Préndete, y de su jale Melissa Paredes. Sin embargo, sus comentarios sorprendieron a muchos, pese a ser parte del mismo canal.

Andrés Hurtado ninguneó el programa de Melissa Paredes

Fiel a su estilo, Chibolín aseguró que no sabía nada del nuevo programa de su casa televisiva. Incluso, pensó que lo iban a transmitir por cable.

Lee también: Melissa Paredes aseguró que no necesitó de “franela” para llegar a la televisión

“¿Ya, y? no estoy enterado”. Lo que pasa es que no me han hablado nada sobre este programa, siendo yo miembro del directorio de este canal. Me imagino que es... ¿Qué es? ¿es un programa? ¿saldrá en cable?”, indicó en un primer momento.

“Imagínate un programa nuevo, que me digas a mí para yo ir. Imagínate, tienes que tener un poco de criterio”, complementó Andrés Hurtado.

Lee también: Karla Tarazona mandó directa a Melissa Paredes: “Tu enamorado no me cae”

Andrés Hurtado aseguró que analizará la posibilidad de ir a 'Préndete'

Finalmente, el conductor aseguró que va a analizarlo para ver si hay la posibilidad de aprobarlo y poder ir, ya que no suele ir a otros programas: “Si el programa califica, déjame chequearlo y allí tomaría una decisión. No acostumbro a ir a programas peruanos. Difícil”.