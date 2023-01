Andrés Hurtado revela que pasará un cumpleaños triste por este motivo: "Nadie me regala un Mercedes"

El próximo 31 de enero, Andrés Hurtado, mejor conocido como ‘Chibolín’, está de cumpleaños; sin embargo, celebrará su onomástico este sábado 28.

A través de sus redes sociales, el polémico presentador de televisión adelantó que pasará un día triste debido a que ninguno de sus invitados ha tenido el “detalle de regalarle un artículo de Louis Vuitton o un auto Mercedes Benz.

"Todos llaman a saludarme, pero nadie me dice 'pasaré por la casa Louis Vuitton por tu regalo', nadie me dice 'este auto Mercedes es tuyo por tu cumpleaños'”, escribió ‘Chibolín’ en su Instagram.

Asimismo, el conductor sorprendió a sus seguidores contando anécdotas sobre sus regalos de cumpleaños. Estas tenían como protagonistas a la cantante Eva Ayllón y el actor cómico Manolo Rojas.

"Solo hoy temprano me llegó un pan con chicharrón que me mandó Eva Ayllón. Como si yo no tuviera para comprarme el pan con chicharrón. Y lo peor de hoy fue Manolo Rojas me mandó su bendito pato al ají. ¡Qué cumpleaños tan triste!", agregó el conductor en su post.

Tras su publicación, su hija Josetty exhortó al conductor a agradecer a sus amigos por los detalles en lugar de quejarse.

“Papito, el regalo es la voluntad de cada persona. Así sea un jabón se agradece. ¡Ayyy, papá! Con tanto amor que te mando Evita tu pan con chicharrón, todos tus amigos te mandan un detalle. Así no se pide”, escribió la engreída de ‘Chibolín’ en la imagen del post.

Personajes de la farándula saludan a Andrés Hurtado por su cumpleaños

Varios artistas de la farándula peruana saludaron a Andrés Hurtado por su onomástico, entre ellos Karen Schwarz y Ernesto Pimentel.

"Jajajaja ¡Por qué eres así? Feliz Cumpleaños", escribió la esposa de Ezio Oliva. Por su parte, la Chola Chabuca compartió el siguiente mensaje: "Sapo verde tu yuuuuuu".